La ley que castiga las agresiones al personal de salud de Neuquén podría votarse después del receso

El proyecto que sanciona las agresiones contra el personal de salud en los hospitales de Neuquén podría convertirse en ley recién en el segundo semestre. La iniciativa aún no logró despacho en la comisión de Trabajo, lo cual reduce las posibilidades de que sea votada antes del parate invernal.

Quedan exactamente cuatro sesiones ordinarias previo al inicio del receso: 10 y 11, 24 y 25 de junio.

El tema se planchó a la espera de lograr algunos acuerdos. Ya asistieron a la comisión a brindar sus aportes las conducciones de los hospitales Heller y Cutral Co, además de autoridades del ministerio de Salud.

Resta que concurran representantes gremiales de Siprosapune (profesionales) y del personal nucleado en ATE y UPCN. El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) había pedido también que se citara a las trabajadoras de los centros de salud.

El proyecto es uno de los que presentó el gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones ordinarias de este año. Replica el que ya se aprobó en 2025 y que castiga a las personas que agredan a docentes.

Además de plantear una serie de medidas preventivas, la propuesta reforma el código contravencional para habilitar la posibilidad de que se impongan multas, horas de trabajo comunitario y días de arresto a quienes violenten a trabajadores de salud, ya sea profesionales, de enfermería, choferes de ambulancia, administrativos.

Una vez que se apruebe en Trabajo debe girarse a Asuntos Constitucionales y a Hacienda antes de ingresar al recinto.