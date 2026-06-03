Lluvia, frío y viento de hasta 60 km/h: el panorama de este miércoles para la cordillera y el Alto Valle

El tercer día de la semana llegó con un cambio de aire a Neuquén y Río Negro. Las lluvias cesaron en el Alto Valle, pero se trasladaron hacia la cordillera y la zona costera. A cambio de las precipitaciones, regresó el viento que, según el pronóstico, registrará ráfagas de hasta 60 km/h.

Si tenías planes, es importante que revises cuáles serán las condiciones de esta jornada, por ello acá te dejemos el detalle del pronóstico del tiempo brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera

El clima para las regiones del Alto Valle y la cordillera, será el siguiente:

Alto Valle

General Roca: Se prevé una jornada con una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 11°C . Por la mañana el cielo estará mayormente cubierto con una temperatura de 11°C , vientos leves de 7-12 km/h del este y ráfagas que alcanzarán los 51-59 km/h . Hacia la tarde, continuará mayormente cubierto con 18°C y vientos de 13-22 km/h del sureste. Por la noche el cielo se mantendrá cubierto con una marca térmica de 14°C y vientos de 13-22 km/h del sureste.

Se prevé una jornada con una temperatura máxima de y una mínima de . Por la mañana el cielo estará mayormente cubierto con una temperatura de , vientos leves de del este y ráfagas que alcanzarán los . Hacia la tarde, continuará mayormente cubierto con y vientos de del sureste. Por la noche el cielo se mantendrá cubierto con una marca térmica de y vientos de del sureste. Neuquén: La temperatura máxima alcanzará los 16°C y la mínima se ubicará en 12°C. Durante la mañana se espera un cielo mayormente cubierto con 12°C, vientos de 7-12 km/h del este y ráfagas de 51-59 km/h. La tarde seguirá mayormente cubierta con la máxima de 16°C y vientos de 7-12 km/h del sureste. Hacia la noche persistirá el cielo cubierto con una leve probabilidad de precipitación (0-10%), una temperatura de 12°C y vientos de 13-22 km/h del sureste.

Cordillera

Villa La Angostura: Se prevé un ambiente frío con una máxima de 11°C y una mínima de 4°C . La mañana comenzará con lluvias aisladas (probabilidad del 10-40% ), una marca térmica de 5°C y vientos moderados de 23-31 km/h del este. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con la máxima de 11°C y vientos de 23-31 km/h del este. Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente cubierto con 4°C y vientos de 13-22 km/h del noreste.

Se prevé un ambiente frío con una máxima de y una mínima de . La mañana comenzará con lluvias aisladas (probabilidad del ), una marca térmica de y vientos moderados de del este. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con la máxima de y vientos de del este. Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente cubierto con y vientos de del noreste. Bariloche: La ciudad registrará una máxima de 11°C y una mínima de 5°C. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas (probabilidad del 10-40%) con una temperatura de 6°C y vientos de 23-31 km/h del este. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado llegando a los 11°C con vientos de 23-31 km/h del este. La noche finalizará con cielo mayormente cubierto, una temperatura de 5°C y vientos de 13-22 km/h del noreste.

El pronóstico para el norte neuquino, centro neuquino, centro rionegrino y la costa

En el resto de las regiones, se prevé el siguiente clima:

Norte Neuquino

Chos Malal: Se anticipa una máxima de 14°C y una mínima de 8°C. La mañana iniciará parcialmente nublada con una baja probabilidad de lluvia (0-10%), vientos de 7-12 km/h del este y una temperatura de 8°C. En la tarde estará parcialmente nublado con 14°C y vientos de 13-22 km/h del este. La noche cerrará con un cielo cubierto acompañado de lluvias aisladas (probabilidad del 10-40%), una temperatura de 10°C y vientos de 13-22 km/h del sureste.

Centro de Neuquén

Zapala: Registrará una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 8°C. Por la mañana se espera un cielo mayormente cubierto con una temperatura de 8°C, vientos de 7-12 km/h del este y ráfagas que se ubicarán entre 51-59 km/h. Durante la tarde estará parcialmente nublado alcanzando los 14°C con vientos de 13-22 km/h del este. Hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse (probabilidad de precipitación del 0-10%) con una temperatura de 8°C y vientos de 13-22 km/h del noreste.

Centro de Río Negro

Sierra Colorada: Se estima una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 5°C. La mañana se presentará mayormente cubierta con 5°C, vientos fuertes de 32-41 km/h del este y ráfagas de 51-59 km/h. Durante la tarde continuará mayormente cubierto con 12°C, vientos de 23-31 km/h del este y ráfagas de 42-50 km/h. Hacia la noche se mantendrá el cielo cubierto con una temperatura de 5°C y vientos de 13-22 km/h del noreste.

Zona Este (Costa)