«A las mujeres no se las traga la tierra»: el reclamo de Neuquén y Río Negro a 11 años de Ni Una Menos

Este miércoles 3 de junio se cumple un nuevo aniversario de «Ni Una Menos», en 2015, cuando el pueblo argentino salió a reclamar por el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años de Rufino, Santa Fe. Once años después de aquella primera marcha, el dolor por otra joven asesinada vuelve a invadir a la sociedad. La referente neuquina de Mumalá, Gladys Aballay, afirmó que con el crimen de Agostina Vega «quedó explícito» el «lento» proceder de la Justicia. Y enumeró: «Personal no capacitado, poner en duda lo que dice la mujer, tardar en salir a buscarla, dejar libre a un violador y secuestrador para que lo vuelva a hacer. Esto ha pasado acá también con Luciana Muñoz que prácticamente no la están buscando».

Mientras el gobierno nacional salió a celebrar el descenso de la cantidad de femicidios entre 2024 (228) y 2025 (200), Aballay remarcó que, si bien «algunos años bajó y otros subió», no hubo una baja considerable en estos once años. En lo que va de 2026, el Observatorio Mumalá registró 105 femicidios en el país entre el 1 de enero y el 30 de mayo, lo que equivale a una víctima cada 35 horas.

Además, desde aquel 3 de junio de 2015, se contabilizaron 3.096 femicidios. A esas cifras se suman 420 intentos de femicidio y al menos 73 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres en manos de un hombre. Para las organizaciones, la violencia machista no retrocede, solo se reconfigura en un contexto de mayor ajuste y desmantelamiento institucional.

La referente de Ni Una Menos Cipolletti, Daniela Berdugo, sostuvo que los discursos de odio «desde arriba» no ayudan a erradicar la violencia de género. Indicó que a nivel país y también dentro de Río Negro se vaciaron las áreas de género, se dejaron refugios «abandonados» y se cortó la articulación con los gobiernos. “Nosotras caminamos la noche, salimos a buscar a las pibas, acompañamos abortos, hacemos prevención en los barrios, mientras el Estado nos suelta la mano”, enfatizó.

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Aballay, referente neuquina de Mumalá, ve en el femicidio de Agostina Vega una radiografía del funcionamiento de la Justicia y las fuerzas de seguridad frente a la violencia machista: un fiscal que dejó libre a un «violador y secuestrador» pese a sus antecedentes, protocolos que no se activaron a tiempo y una búsqueda que llegó tarde. Para la dirigente, el recorrido de la causa muestra que no se trata de errores aislados, sino de un esquema sin perspectiva de género donde la palabra de las mujeres sigue siendo puesta en duda.

Aballay también cuestionó el clima político e institucional que rodea estos crímenes. Recordó que en estos once años de «Ni Una Menos” se conquistaron leyes clave, como la Ley Micaela, y dispositivos de protección que hoy están siendo desfinanciados. «La primera línea de funcionarios nacionales niega la violencia de género, son agresivos con las mujeres, eliminaron el Ministerio de la Mujer y pusieron en discusión la ESI y la figura del femicidio», aseveró. Aseguró que «no suma» a que se terminen.

Frente a los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), Aballay insistió en que no hubo una reducción significativa que permita hablar de una política eficaz. «Donde se ve la baja es en la provincia de Buenos Aires, que tengamos en cuenta que por la población eso hace que baje el número general», explicó y señaló que se trata de una jurisdicción que «no ha eliminado los programas» de género.

En el plano local, Aballay vinculó la alta tasa de femicidios de Neuquén (se ubicó tercera a nivel nacional con 1,69 víctimas cada 100.000 mujeres) con la falta de articulación efectiva entre políticas públicas, las medidas de protección y los procesos judiciales. Recordó que en 2025 se registraron siete femicidios en la provincia y que casos como el de Luciana Muñoz aún no tienen respuestas.

«Queremos que la sigan buscando y queremos saber qué pasó. A las mujeres no se las tragan la tierra, a las mujeres las mata el machismo, la inacción de la justicia y la ausencia del Estado», enfatizó. Por eso reclamó la declaración de la Emergencia en Violencia de Género a nivel nacional y más presupuesto para dispositivos que actúen de inmediato cuando una mujer pide ayuda.

«Veo un avance regrande»: Berdugo celebró la memoria de Cipolletti

Mientras que a Cipolletti se la catalogó como «la capital del femicidio», tras el triple femicidio de las hermanas María Emilia, Paula González y su amiga Verónica Villar, la provincia de Río Negro viene registrando años de «estabilidad» con tres casos en 2024 y tres en 2025. Según el RNFJA, a nivel país registra una baja, con una tasa una tasa de 0,75 víctimas cada 100.000 mujeres, debajo del promedio nacional (0,85). «En realidad no es que nosotros hayamos bajado tanto, sino que en el resto de las jurisdicciones aumentaron un montón», analizó la referente de Ni Una Menos Cipolletti.

Desde su mirada, ese alivio estadístico no se traduce en mayor protección. En cuanto a la realidad de su ciudad, Berdugo describió refugios municipales con una sola operadora por turno, secretarías de género cerradas o vaciadas y nula respuesta del intendente, Rodrigo Buteler, a los pedidos de reunión. “Nosotras seguimos acompañando, pero este gobierno nos dejó sin articulación. Nos sacaron de la agenda”, cuestionó.

La referente ubicó a la «ruta del petróleo» como un factor clave de la violencia de género en la región, con dinero concentrado en manos de varones, junto con más prostitución, trata y narcotráfico. “Las pibas desaparecen semanas, se las llevan a la zona petrolera y vuelven rotas”, advirtió.

Un dato que llama la atención dentro del RNFJA sobre Río Negro es la participación de integrantes de fuerzas de seguridad: la provincia figura entre las jurisdicciones donde al menos un femicidio fue cometido por un miembro de la policía provincial, en actividad, utilizando su arma reglamentaria. «Siempre hubo complicidad de la policía. El primer triple crimen acá en Cipolletti no fue ni más ni menos que un encubrimiento policial y político. ¿Por qué nunca se supo nada al respecto? ¿Por qué Seguel, el comisario del momento, fue solo destituido de su cargo, pero siguió cobrando todas sus funciones», cuestionó Berdugo.

Aunque los números absolutos de Río Negro son bajos, la estabilidad de los casos y la implicación policial marcan áreas críticas para la intervención estatal. Pese a ese contexto, la referente feminista valoró el cambio de mentalidad en un amplio sector de la sociedad que ya no tolera la violencia de género. “Yo en mi pueblo, acá en Cipolletti, veo que hay un avance regrande. Yo creo que estamos a nada de despertar», enfatizó e invitó a invadir las calles este miércoles 3 de junio a once años del primer «Ni Una Menos».