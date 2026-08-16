Los abogados irán a las urnas para elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de Neuquén

Andrea Paz es una de las consejeras cuyo mandato finaliza en febrero. Pertenece al sector de Marcelo Iñiguez. Foto Matías Subat.

Los abogados y abogadas de la provincia votarán este año a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura de Neuquén. El organismo encargado de designar jueces, fiscales y defensores se renovará por completo en 2027.

La elección será el jueves 26 de noviembre, con el sistema de boleta única electrónica. El 21 de septiembre vence el plazo para presentar las listas.

El Consejo tiene siete integrantes y funciona desde 2007 en la provincia. Fue creado tras la última reforma constitucional. Lo preside un vocal del Tribunal Superior de Justicia, elegido anualmente por sus pares, y es el único cargo ad honorem.

Los cuatro representantes de la Legislatura son nombrados a propuesta de los bloques, según la proporcionalidad con la que asumieron, en este caso en 2023.

En el período 2027-2031 habrá dos consejeros por el Movimiento Popular Neuquino, uno por Comunidad y uno por Cumplir. Cobrarán un salario equivalente a un juez de Cámara de la provincia, al igual que los dos representantes de los abogados, que deberán suspender su matrícula provincial durante la gestión.

Los mandatos vigentes finalizan el 28 de febrero.

Las candidaturas

La elección de los abogados la convoca el Consejo y la organiza y fiscaliza el Juzgado Electoral provincial, a cargo de Jorge Sepúlveda.

Se podrá votar de 8.30 a 18 en la sede de cada uno de los colegios y delegaciones que se establezcan.

Las listas deberán contar con el aval del 5% del total del padrón. En el comicio de 2022 de un total de 1.428 electores participó el 56,27%.

En aquel momento se presentaron tres sectores. Al menos dos volverán a competir este año. Por un lado, «Abogados y abogadas pluralistas», que logró uno de los cargos con Eduardo Sepúlveda a la cabeza. «Integración», con Andrea Paz, se quedó con el otro. Esta última lista está identificada con la actual conducción del Colegio que ejerce Marcelo Iñiguez.