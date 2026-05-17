Así se proyecta Punta Colorada: una ciudad sostenible y moderna frente al Golfo San Matías

Punta Colorada se encuentra en el corazón del corredor energético que se expande en Argentina. Imagen ilustrativa: Laboratorio de Ideas Sostenibles.

Punta Colorada fue impulsada por la histórica inmobiliaria de Roca, Terbay, desarrolladores y el Laboratorio de Ideas Sostenibles como una estructura urbana integral pensada para acompañar el crecimiento energético, turístico y logístico proyectado sobre la costa atlántica de Río Negro. La propuesta organiza el territorio en distintos sectores conectados mediante boulevares, corredores verdes y espacios públicos vinculados al Golfo San Matías.

La planificación parte de una base ya existente compuesta por Costa Dorada y Macizo 5, desarrollos impulsados durante los últimos años sobre la costa de Río Negro. Sobre esa estructura inicial, el nuevo proyecto amplía la escala urbana incorporando más áreas residenciales, servicios, turismo e infraestructura asociada al crecimiento productivo de la región.

El nuevo polo de la Patagonia: así será la ciudad planificada frente al mar

Uno de los principales objetivos del proyecto es evitar una ciudad fragmentada entre sectores industriales y barrios aislados. Por eso el masterplan apuesta a usos mixtos, densidades moderadas y una integración constante entre vivienda, trabajo, recreación y paisaje.

1/ 7 2/ 7 3/ 7 4/ 7 5/ 7 6/ 7 7/ 7 El diseño prioriza la escala humana, la caminabilidad y la relación directa con el espacio público. Imagen: Laboratorio de Ideas Sostenibles.

La estructura urbana se organiza en cinco sectores principales. Los primeros consolidan áreas residenciales de menor densidad, mientras que las nuevas etapas incorporan hotelería, oficinas, comercios, servicios y programas vinculados al turismo y a la actividad energética.

El diseño urbano incorpora boulevares conectados con el frente marítimo y el parque lineal interior. Estos corredores incluyen senderos peatonales, ciclovías, vegetación nativa y espacios públicos pensados para favorecer una ciudad caminable y con actividad permanente durante todo el año.

Uno de los proyectos más importantes será el Parque Costero, un corredor público frente al mar que incluirá rambla, miradores, accesos a playas, senderos interpretativos y áreas de contemplación integradas a la dinámica natural de la costa patagónica. La propuesta busca preservar el paisaje y mantener una baja intervención sobre los ecosistemas del Golfo San Matías.

Punta Colorada se encuentra frente al Golfo San Matías, entre Sierra Grande y Playas Doradas. Foto: Terbay.

Dentro del esquema urbano aparece además un polo energético-logístico destinado a oficinas, innovación, tecnología y servicios especializados vinculados a la expansión productiva del corredor.

A eso se suma un Centro de Acceso y Servicios con terminal de ómnibus, estación de servicios, áreas comerciales y helipuerto como infraestructura estratégica para el ingreso al desarrollo.

La propuesta también incorpora hotelería, paseo gastronómico, equipamiento recreativo y sectores comerciales distribuidos sobre el frente marítimo. La planificación prevé un crecimiento progresivo en distintas etapas para acompañar la llegada de inversiones y población sin perder identidad territorial ni equilibrio ambiental frente al mar.