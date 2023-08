Cómo ahorrar energía ante la suba de tarifas

Las tarifas de luz en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), al igual como ocurrirá en todo el país, tendrán un nuevo aumento en agosto, el quinto en lo que va del año. La suba será del 4%, que deberán ser pagados por los hogares de ingresos altos y medios que superen el consumo de 400 KWh. En lo que va del año las boletas de luz llevan un aumento del 140% para los usuarios de ingresos altos. La mayor parte de este aumento recayó en quienes fueron identificados como nivel 1, que representan alrededor de 5,4 millones de usuarios.

Con estos aumentos se hace cada vez más necesario tomar conciencia y recaudos para disminuir el consumo de electricidad. Según ANDIMA (Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes), el 50% del consumo de energía en los hogares de la Argentina es por la climatización de los ambientes. Es decir que, en promedio, la mitad de lo que cada usuario paga de energía se debe a refrigerar o calefaccionar la casa.

Para que las facturas de luz y gas no generen un dolor de cabeza Javier Maltz, presidente de ANDIMA, explica que la “forma más eficiente para consumir menos energía en un hogar es contar con materiales de aislación térmica eficiente – Lana de Vidrio, Poliestireno Expandido, Poliuretano – en toda la envolvente de una casa; la envolvente está formada por los techos, muros y pisos. Los materiales aislantes térmicos permiten ahorrar hasta un 35% en el consumo de energía y más de un 60% en las facturas de la energía consumida para climatizar un hogar”.

¿Qué artefactos son los que más consumen electricidad?



Son muchos los electrodomésticos en una vivienda que consumen electricidad: horno eléctrico, lavavajillas, cargador de celular, computadora, pava eléctrica, lavarropas, entre otros. Pero de todos estos el caloventor con termostato y el aire acondicionado son los artefactos que más electricidad consumen. Por ejemplo, usando un caloventor chico con termostato 1 hora por día, los 5 días de la semana, se consume 78.05kw en el mes; en el caso del aire acondicionado de 3.500 calorías frío/calor usándolo 4 horas por día, los 5 días de la semana se alcanzan los 99,21KW mensuales también.

En este camino del ahorro energético queda claro que cambiar el aire acondicionado por uno de eficiencia energética Clase A ayuda, pero no es suficiente – el 70% de la plaza instalada corresponde a equipos clase de eficiencia B, porque recién en 2015 todos pasaron a ser clase eficiencia A-. El ahorro que se puede obtener está lejos del 35%, sino que es de apenas un 9% con artefactos eficientes.

“Hay instancias activas de ahorro energético que son importantes, como los colectores solares o artefactos del hogar e iluminación eficiente que permiten reducir a la mitad el consumo de energía en esos artefactos en el hogar. Pero si hablamos de climatización, este ahorro sería en vano si no se cuenta con aislamiento térmico eficiente. El aislamiento térmico eficiente en la envolvente de una construcción conforma la “tercer piel” de la persona; permite aislar de la intemperie, que no se pierda el calor que puede generar un aire acondicionado y lograr condiciones de confort, prolongando la temperatura ambiente”, agrega Maltz. Y concluye: “En días de extremo frío, los aires acondicionados representaron un cuarto de la demanda eléctrica total del país. Esto no es consumo eficiente y tampoco ahorro”.

Si se piensa en un aire acondicionado estándar, con aislación térmica eficiente en la envolvente, sería necesario solo prenderlo entre 15/20 minutos por hora, logrando el mismo rendimiento que toda una hora prendido.

También se podría bajar el consumo de estos artefactos en las casas. Si hay dos aires, solo se requeriría utilizar solo uno.

¿Cómo y cuándo aislar térmicamente?



Es importante asesorarse con un profesional de la Arquitectura. La selección del material de aislación térmica eficiente depende del criterio constructivo del arquitecto y/o la persona responsable de la obra. Tanto la Lana de Vidrio, el Poliestireno Expandido y el Poliuretano, cumplen con la función de aislar térmicamente y lo más importante, es que pueden convivir en una misma edificación.

Desde ya que es mejor aplicar aislación térmica en las instancias iniciales de una construcción. La aislación térmica eficiente debería ser el primer paso, para el resto de toma decisiones de una obra y la elección de los insumos y materiales a utilizar y el tipo y cantidad de artefactos de climatización a instalar. Pero también se puede aislar térmicamente cuando se decide hacer remodelaciones en la vivienda y aprovechar estas instancias para incluir este tipo de materiales de aislación térmica.