«No es un edificio más, es una intervención urbana», afirman los arquitectos del futuro polo gastronómico de Neuquén

Más que un edificio, el proyecto fue concebido como una intervención urbana destinada a generar nuevas experiencias para quienes transiten el sector.

Esa fue la premisa que guió el trabajo de los arquitectos Rubén y Adolfo Sidoni, quienes entienden la propuesta como una oportunidad para potenciar la vida urbana a través de usos diversos y complementarios.

“Lo que se buscó es generar un ambiente comunitario, gente que vaya a vivir experiencias a ese lugar, que no son solamente gastronómicas”, explicó Rubén Sidoni. En ese sentido, el complejo incorporará propuestas comerciales, un mercado gastronómico, espacios vinculados al municipio, un museo y un anfiteatro abierto destinado a actividades culturales, musicales y teatrales.

La iniciativa prevé capacidad para 1500 comensales distribuidos en alrededor de 30 propuestas gastronómicas, además de dos auditorios con capacidad total para 300 personas y un estacionamiento subterráneo para 650 vehículos . Para los arquitectos, estos números acompañan una visión amplia vinculada a la permanencia y el disfrute del espacio.

El proyecto aspira a convertirse en un nuevo atractivo para quienes visitan Neuquén. Entre las ideas en desarrollo figura la posibilidad de que funcione como cabecera de los colectivos turísticos que recorren la ciudad, convirtiendo el edificio en un lugar donde la gente vaya a sacarse una foto.

Otro de los aspectos destacados es su integración con el entorno. El desarrollo se ubica entre las plazas de la Familia y de la Diversidad, que serán preservadas y conectadas a través del complejo. Según explicaron sus autores, la propuesta actuará como un nexo entre ambos espacios verdes, conformando una gran área peatonal de uso comunitario.

El estacionamiento subterráneo incorporará además un sistema de retiro de pedidos que centralizará toda la oferta gastronómica del complejo en un único punto de entrega. A través de una ventanilla con acceso directo desde la calle, clientes y repartidores podrán retirar compras realizadas en cualquiera de los locales sin necesidad de ingresar al predio. La infraestructura contará también con ascensores y condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Proyecto único en la Patagonia

La integración de estacionamiento subterráneo, gastronomía, espacio público y gestión unificada convierte a este desarrollo en una propuesta inédita a escala regional.Por su concepto, dimensión y ubicación estratégica, constituye un proyecto totalmente innovador en la Patagonia y uno de los pocos emprendimientos de estas características actualmente en desarrollo en Argentina.

Experiencia del usuario

Además de incorporar nueva infraestructura urbana, estacionamiento y propuestas gastronómicas, el complejo ha sido concebido para ofrecer una experiencia más segura, funcional y ordenada para quienes lo visiten.

La combinación de un parking subterráneo integrado, espacios gastronómicos de calidad y una gestión unificada del conjunto permitirá generar un entorno con altos estándares de funcionamiento, mantenimiento y atención al usuario.

El proyecto contará con un esquema de vigilancia privada, complementado por sistemas de control de accesos, iluminación estratégica y operación permanente de las instalaciones, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a residentes, visitantes, trabajadores y turistas que utilicen el complejo.

Asimismo, la circulación vehicular y peatonal ha sido diseñada para favorecer recorridos claros y ordenados, minimizando conflictos de tránsito y mejorando la experiencia desde el ingreso al estacionamiento hasta el acceso a los distintos espacios gastronómicos y de encuentro.

El parking subterráneo

Con una capacidad para 650 vehículos, el estacionamiento subterráneo fue diseñado para mejorar la movilidad y reducir el impacto vehicular en el sector. Contará con accesos por las calles Salta y Diagonal 9 de Julio, ascensores de última generación y condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Además, incorporará un sistema digital que le permitirá al visitante reservar una cochera de manera anticipada, garantizando disponibilidad.