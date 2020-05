Prorrogan la inscripción a las becas Progresar hasta después de la cuarentena

La inscripción a las becas Progresar se prorrogó hasta 30 días después de que finalice el aislamiento social y obligatorio, que se decretó para limitar los contagios de coronavirus en el país. "Hemos tenido aproximadamente 500 mil inscripciones a las Becas Progresar y han sido otorgadas 350 mil", informó en una entrevista radial el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Quienes quieran anotarse, deben ingresar a progresar.educacion.gob.ar. Se deben cumplir los siguientes requisitos:

 Tener, al momento del cierre de la convocatoria, en el caso de alumnos/as ingresantes, entre 18 y veinticuatro 24 años de edad cumplidos y para el caso de avanzados/as en la carrera, hasta 30 cumplidos.

 Ser egresada/o del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

 Ser argentino nativo o naturalizado, con cinco años de residencia.

 Tener Documento Nacional de Identidad (DNI).

 No ser titular de un plan o programa social nacional, provincial o municipal.

 Los ingresos del beneficiario y los de su grupo familiar no deben superar el monto de tres salarios mínimo, vital y móvil.

 Ser estudiante regular de una institución educativa o presentar certificado de inscripción a un curso de profesionalización, según corresponda.

 Completar el formulario correspondiente y enviarlo.

Los montos de la beca:

-Carreras universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año - $2.250

Para estudiantes de 3º y 4º año - $2.700

Para estudiantes de 5º año - $3.250

-Carreras universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año - $ 2.550

Para estudiantes de 2º año - $ 3.100

Para estudiantes de 3º año - $ 4.100

Para estudiantes de 4º año - $ 5.350

Para estudiantes de 5º año - $ 6.900

-Carreras de educación superior no universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año - $ 2.250

Para estudiantes de 3º y 4º año - $ 2.700

-Carreras de educación superior no universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año - $ 2.550

Para estudiantes de 2º año - $ 2.800

Para estudiantes de 3º año - $ 3.650

Quienes están ingresando por primera vez a la carrera, recibirán

mensualmente el 80% del monto asignado, mientras que el otro 20% al inicio del año siguiente, si al terminar el ciclo lectivo actual cumple con los requisitos de aprobación de la cursada correspondiente.

Los avanzados, hayan o no sido becarios con anterioridad, se les abonará el 100% del monto de la misma desde la primera cuota siempre que acredite haber aprobado más del 50% de las materias según plan de estudios y año de cursada.