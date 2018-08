La escalada entre China y EE. UU. no cesa

Lo que comenzó como una escalada verbal, y continuó con el anuncio de aranceles a las importaciones chinas de parte de la Administración Trump, ya puede advertirse como uno de los conflictos económicos a escala global, más grandes en lo que va del Siglo XXI.

El mandatario norteamericano está radicalmente volcado hacia el proteccionismo, y lejos de ceder o dar señales para una posible negociación, decidió esta semana redoblar la apuesta. “El presidente Trump ha pedido a (Robert) Lighthizer (Jefe de Comercio Exterior) que considere incrementar el nivel propuesto para estos aranceles del 10% al 25%”. El incremento alcanza a productos chinos por un valor superior a los u$s 200.000 millones, los cuales se componen principalmente de bienes de consumo.

El anuncio es una muestra clara de que las negociaciones bilaterales entre Pekin y Washington están literalmente paralizadas.

Esta misma semana, desde el otro lado del océano, el gobierno chino expresó su malestar por lo que considera literalmente una amenaza. “El chantaje y la presión de EE.UU. nunca funcionarán con China, y si toman medidas que empeoren la situación, nosotros tomaremos con toda seguridad contramedidas para mantener nuestros legítimos derechos e intereses” indicó Geng Shuang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.

Sobre el cierre de la semana, el gobierno asiático recibió otra pésima noticia. Según los datos que publica el sitio especializado Bloomberg, China acaba de perder el segundo lugar en el podio de los mayores mercados bursátiles del mundo. Con una valuación bursátil total de u$s 6.000 millones, la posición era ocupada por China desde el año 2014, detrás de EE.UU. que ostenta una valuación total de u$s 31.000 millones. El último viernes, y a raíz del golpe que las principales empresas chinas comienzan a sentir a raíz de la guerra comercial, la cotización total de las acciones japonesas que asciende a u$s 6.170 millones, logró superar a la de las empresas chinas, que ahora ocupan el tercer lugar a nivel global.