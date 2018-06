Llegó el acuerdo: poco para festejar

“Puertas adentro, reina el optimismo”. Así describió un testigo directo, el ambiente previo al anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mostrar, especialmente a los inversores extranjeros, que la situación está bajo control, fue el principal objetivo de la conferencia de prensa conjunta entre el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el Presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger.

La impostada euforia, encuentra su límite cuando se comprenden los efectos concretos de los compromisos asumidos.

La primera incidencia directa, tuvo lugar un día después del anunció. El BCRA dio por terminada la oferta de u$s 5.000 millones a $25 que sostenía desde mediados de mayo. En otras palabras, se liberó el tipo de cambio, que ese mismo día superó la barrera de los $26. Era muy difícil creer que el FMI otorgara una asistencia multimillonaria y avalara a la vez un tipo de cambio barato, lo que en los hechos se traduce en una masiva salida de capitales por gasto en turismo, compras en el exterior y atesoramiento. En ese marco, es de esperar un tipo de cambio dinámico y más alto hacia fines de 2018.

En segundo lugar, el acuerdo deja en claro que ha finalizado la etapa gradualista. El ajuste del gasto anunciado este jueves, implica una reducción de partidas en obra pública, subsidios y salarios por un total de $225.000 millones en 2018, por $150.000 millones en 2019 y $180.000 millones en 2020. El efecto sobre el nivel de actividad económica no tardará en manifestarse. En la práctica se traduce en un menor nivel de consumo, mayor tensión en cuanto al empleo, y mayor ajuste en materia de tarifas a la energía.

Respecto a la política monetaria, el anuncio obligó al gobierno a un paso al que se había negado hasta ahora: reconocer el estrepitoso fracaso de la política antiinflacionaria. Haber quitado la meta de inflación para 2018, significa reconocer que este año los precios no solo crecerán más que en 2017, sino que el ratio anual será cercano al doble de la meta trazada en diciembre. El objetivo del 17% para 2019, luce tan ‘optimista’ como el 15% que se había establecido para 2018. Aún con la veña que obtuvo esta semana la CGT para ‘revisar’ las paritarias ya cerradas, habilitando un 5% de aumento salarial extra, la caída del salario real será inevitable este año.

Un último elemento que aporta incertidumbre de cara al mediano plazo, es el plano de lo político. Los compromisos asumidos incluyen no solo una fuerte reducción del gasto, sino la suspensión de la asistencia financiera del BCRA al Tesoro Nacional. En pocas palabras, el pacto es dejar de utilizar la emisión monetaria como rueda de auxilio fiscal. La exigencia del organismo es que dicho compromiso quede plasmado mediante una reforma de la carta orgánica del BCRA, lo cual requiere el acuerdo del Congreso de la Nación. Obtener consenso legislativo cuando el Poder Ejecutivo acaba de vetar una iniciativa propulsada por la oposición en cuanto a las tarifas de los servicios públicos, y en vísperas de la carrera presidencial de 2019, será una tarea titánica para el oficialismo.

Precisamente en la puja electoral del año próximo, está otra de las claves del acuerdo anunciado el jueves. El ajuste pautado con el FMI, excede por lejos los límites del mandato del Presidente Mauricio Macri. No hay elementos que garanticen que el actual mandatario logrará la reelección. La pregunta es si Cambiemos logrará refrendar el mandato, y en caso de no lograrlo, qué postura podría tomar una nueva gestión respecto a los compromisos asumidos por la gestión actual. Afrontar el pago de una deuda por u$s 50.000 millones, implicará de ahora en mas no solo hablar de dólar y tasa de interés. Significará una auditoría externa permanente sobre la economía y la política interna, y menos margen de maniobra para el gobierno de turno.