Mayra Arena: “No se le puede hablar de igualdad a quien come de la basura”

Propio de los tiempos de redes sociales, las historias se viralizan con rapidez. Una de esas historias es la de Mayra Arena. Anónima hasta hace un par de meses, su nombre se hizo conocido tras brindar una charla TED titulada “Qué tienen los pobres en la cabeza”. Su relato vivencial hizo que sus palabras resuenen en diferentes ámbitos y la conviertan en la portadora de la voz de los más postergados.

PREGUNTA- ¿Cómo ves hoy la realidad del país?

RESPUESTA- Bueno, hacía mucho no lo veía tan mal. Son momentos en los que la clase media deja de consumir. Eso implica menos basura para reciclar, menos changas, porque no se corta el pasto o no se levanta la medianera. Al comedor del barrio siempre van los niños. Cuando empieza la crisis, van los niños con la mamá. Pero en momentos como estos, va toda la familia, porque el papá está desocupado.

P- ¿Sirve la Asignación por Hijo como soporte parcial?

R- Son consuelos emocionales para que la crisis no estalle. En aquello que es significativo, la Asignación no representa nada.

P- ¿Cuáles son los actores que contienen en los barrios?

R- En la necesidad hemos madurado mucho como sociedad. Hay muchas ONG, que mantienen un mix de particulares que donan y privados que colaboran, y las iglesias que siguen cumpliendo un rol social fuertísimo en Argentina. Los municipios, siempre están también.

P- ¿Es posible salir de la pobreza?

R- Es muy difícil. Mi caso fue muy excepcional. Tuve muchos vecinos que me ayudaron y fueron solidarios. Creo que esa es una clave, los lazos comunitarios. Que van más allá de la educación o la ayuda. Tiene que ver con cómo te trata la sociedad. Si la sociedad cree que podes salir, salís. Pero la sociedad de hoy, en general espera muy poco de los pobres.

P- ¿Revirtiendo esa percepción social negativa se puede cambiar la ecuación?

R- Es precisamente eso, una ecuación. En una ecuación siempre hay dos partes. Es cierto que por un lado es necesario un click personal para planificar el futuro y buscar las oportunidades, y por ello necesitamos educar. Pero por otra parte es necesario que la sociedad genere esas oportunidades. Y no hablo solo del Estado. Una sociedad que genere trabajo para el pibe con antecedentes o para la mamá con hijos, donde haya más guarderías, para que las mamás puedan trabajar.

P- ¿Las mujeres tienen menos posibilidades de trabajar?

R- En la clase baja el cuidado de los niños siempre recae en las mujeres. A la falta de oportunidades por el escaso capital humano, en el caso de las mujeres se suman los hijos, el hogar y los enfermos como tarea.

P- ¿Qué fue lo que en tu caso produjo el click?

R- El primer click fue de niña, cuando vi que mis vecinos comían al medio día, y también comían a la noche. Yo a la noche siempre tenía hambre, y comer a la noche me parecía el futuro más soñado. Eso me hizo pensar en que tenía ganas de decidir cuando comer, comer cuando tuviera hambre, y comer lo que yo quería comer. Pero fue la llegada de mi hijo lo que me terminó de movilizar. La maternidad es algo muy fuerte en la clase baja, porque nuestros hijos son todo lo que tenemos.

P- ¿Qué rol le asignás a la escuela publica?

R- Es la primera y única contención de los chicos. Pero a la vez creo que es necesaria una reforma educativa que nos prepare para salir a la vida del Siglo XXI. La escuela debe estar empapada de la realidad de los chicos. De nada sirve hablarle a un chico de igualdad, si el chico come de la basura. O hablarle de igualdad, si lo único que el chico conoce es la villa. Y no hablo solo de educación en solidaridad o valores. Hablo de educación financiera y tecnológica. Herramientas para entrar al capitalismo.

P- ¿Qué es lo primero que cambiarías socialmente?

R- Creo que hay que lograr satisfacer las necesidades básicas de todos. Eso permite que las personas se puedan soñar de otra manera. Si estás soñando con una cena, no tenés tiempo de soñarte médica o maestra.