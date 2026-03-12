BAFWEEK 2026: la pasarela argentina marca el rumbo del otoño-invierno

Buenos Aires volvió a convertirse en pasarela. En una nueva edición de BAFWEEK, las principales marcas y diseñadores del circuito local presentaron sus colecciones otoño-invierno 2026 y adelantaron las claves de estilo que marcarán la temporada.

Mishka: pasarela con espíritu ochentoso

La marca abrió la edición Otoño-Invierno con Sweet Dreams FW26, una colección con piezas que funcionan como objetos de deseo y declaraciones de estilo. El desfile fue una mezcla de precisión artesanal y energía pop: tacos geométricos, cuero trabajado y texturas que brillaron bajo la luz, mientras la música y la puesta escénica reforzaron el relato de una marca que convirtió el calzado en icono. Hubo momentos de alta costura aplicada al día a día —camperas reversibles, abrigos estructurados, botas con tacos geométricos— y piezas de marroquinería pensadas para acompañar looks urbanos con actitud.

García Bello: viaje a Tierra del Fuego

Presentó “A través del viento y el agua”, una colección inspirada en la historia de Tierra del Fuego con referencias a los primeros pobladores del territorio austral. Fue una propuesta performática que combinó desfile y baile, explorando paisaje, identidad y sostenibilidad a través de una narrativa atravesada por el viento, el agua y la memoria del sur del país.

Valentina Schuchner: el blanco como narrativa

Con su colección “Lo siento mucho”, exploró el blanco como construcción histórica y símbolo de feminidad. El desfile propuso un recorrido cíclico con 28 modelos representando los 28 días de un ciclo femenino: sedas, gasas y corsetería dieron vida a una puesta que osciló entre la calma y la ruptura, ofreciendo una mirada crítica y contemporánea sobre el cuerpo de la mujer.

Kosiuko: nostalgia y rebeldía

Deslumbró con su nueva colección “Retrofreaks”, inspirada en Copenhague. La reinterpretación del universo retro se plasmó en una estética cruda y vibrante: layering, denim, cueros, gamuzas y texturas intervenidas fueron protagonistas de una identidad que no replica el pasado, sino que lo atraviesa y lo vuelve presente.

Velasco: cuando la moda se vuelve escena

Invocatoria, una performance teatral que celebró quince años de oficio y herencia guaraní. La pasarela se convirtió en escenario escénico: cuerpos en movimiento, música y técnicas manuales pusieron en primer plano la materialidad de cada prenda. La colección trabajó con algodón crudo de cooperativa, denim y textiles regionales bajo una ética de residuo cero; crochet, anudados y sistemas de ajuste construyeron arquitecturas de capas adaptables. El resultado fue una propuesta que articula memoria, técnica y funcionalidad, proyectando el futuro desde la sensibilidad de lo hecho a mano.

De Crisci: volumen y actitud

Trajo desde La Plata su nueva colección BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA / 2 HORAS Y MEDIA, una propuesta que tomó el automovilismo argentino como motor narrativo. Con un auto de competición como pieza central de la pasarela y trajes oficiales de carrera intervenidos, la marca tomó el tuning como punto de partida y lo tradujo en una propuesta de impronta urbana y actitud performática.

Bullbenny: rituales, fiesta y moda

Inspirada en la fiesta de quince y en ritos de paso precolombinos, la pasarela recorrió las mesas como una quinceañera y, en tres actos, rememoró cada año de la marca mediante looks que recuperaron y resignificaron sus referencias más icónicas, las que la convirtieron en termómetro cultural de una generación. La propuesta unió sastrería experimental, texturas y volúmenes que dialogaron con lo arcaico y lo tecnológico, trazando un puente entre la historia ancestral y el urbanismo contemporáneo.

Las Pepas: ícono de ayer y hoy

Out & About AW26 es una colección que toma la ciudad como patio de juegos: sus calles, su ritmo y su mezcla de estilos se traducen en una propuesta lúdica y urbana. Plisados, jacquards satinados y tejidos suaves conviven con géneros abrigados; estampas y texturas se combinan en superposiciones inesperadas que promueven el mix & match. La paleta privilegia colores intensos —rojo profundo, verde oliva, turquesa— equilibrados con tonos manteca y rosa pastel. Los clásicos de la marca, las prendas de cuero, reaparecen reversionados en trenchs, chaquetas y faldas con siluetas modernizadas.

Luz Ballestero: color en movimiento

Escenas de Desborde es una colección concebida como secuencia narrativa inspirada en el universo visual de Pedro Almodóvar. La propuesta explora el instante en que lo cotidiano se desarma y se reconfigura: contrastes cromáticos intensos —rojos contra verdes; azules que tensan naranjas— y molderías que se desplazan de su función habitual para generar volúmenes expansivos.

Organizado en cinco actos, el desfile integró diseño y escena: el taller y el proceso aparecen en las prendas, donde prueba, error y ajuste son parte del lenguaje estético. Trabajos sobre sedas, gasas y tafetanes intervenidos manualmente transforman el color en territorio activo; el desborde se entiende como posibilidad de nueva forma, no como mera ruptura.

La colección reafirma la investigación de la marca sobre la moda como proceso vivo y escénico.