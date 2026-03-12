Alerta por tormentas y granizo en Río Negro, La Pampa y Mendoza: los peores horarios para este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la vigilancia amarilla para el norte de la Patagonia y el centro del país. Se esperan fenómenos localmente fuertes, ráfagas de 70 km/h y caída de piedra. Mirá cuándo llega lo más complicado al Alto Valle.
La inestabilidad se resiste a abandonar la región. Para este jueves 12 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la alerta amarilla por tormentas fuertes, centrando el riesgo en tres provincias principales: Río Negro, La Pampa y Mendoza.
Aunque el cielo amaneció con calma, la humedad y el ascenso térmico —que llevará la máxima a los 27°C – 30°C en el Alto Valle— volverán a activar celdas de tormenta peligrosas hacia la tarde, afectando la zona de valles, meseta y la costa rionegrina.
Los peores horarios: ¿A qué hora llega el temporal?
Para las ciudades de Neuquén, Cipolletti, Roca y el centro de Río Negro, el cronograma de riesgo para hoy es el siguiente:
- Tarde (16:00 a 19:00): Es la ventana de mayor cuidado. El calor acumulado durante el día disparará la formación de tormentas aisladas. Es el momento de máximo riesgo de granizo y actividad eléctrica frecuente.
- Noche (20:00 en adelante): Las condiciones desmejoran de forma más generalizada. Se esperan ráfagas que podrían superar los 60-70 km/h y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, con acumulados de hasta 40 mm.
El mapa del alerta: tres provincias en vigilancia
El reporte oficial detalla que el fenómeno afectará a:
- Río Negro: Casi todo el territorio provincial (excepto la cordillera), con especial impacto en el Alto Valle y Valle Medio.
- La Pampa: Sectores del centro y oeste provincial.
- Mendoza: Zona centro y sur (General Alvear y San Rafael bajo vigilancia por granizo).
- Mención extra: Sectores del este de Chubut también podrían recibir coletazos del frente tormentoso.
