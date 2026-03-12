Río Negro analizó su agenda 2026 en Salud Ambiental

Referentes de toda la provincia participaron en el encuentro en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Se realizó en Viedma la Reunión Anual de Salud Ambiental que reunió a representantes de las Unidades Regionales de Epidemiología y Salud Ambiental (URESAS), jefes de laboratorios y equipos técnicos de toda la provincia.

La apertura estuvo a cargo del subsecretario de Fiscalización Sanitaria, Aníbal Guidi; y de la coordinadora de Salud Ambiental de la provincia, Camilia Loggiacco, quienes destacaron la importancia de este espacio para fijar los ejes estratégicos que incluyen el control de enfermedades zoonóticas, la seguridad alimentaria, seguridad e higiene, cambio climático y el saneamiento básico en cada región.

Durante dos jornadas se desarrolló una agenda técnica enfocada en programas críticos para la salud pública rionegrina:

Zoonosis: vigilancia y control de enfermedades como Chagas, Dengue, Hantavirus e Hidatidosis.

Saneamiento Básico: gestión de residuos hospitalarios, control de calidad del agua en instituciones y fiscalización de natatorios.

Seguridad Alimentaria: planes de auditoría y fiscalización integrada para garantizar la inocuidad de los alimentos en toda la provincia.

«Tenemos la posibilidad de tener a los referentes de toda la provincia reunidos. Con este encuentro queremos repasar las líneas de trabajo de cada área, con el objetivo de unificar el trabajo», explicó Guidi.

Además de los temas técnicos, se trabajó en la digitalización de expedientes, la actualización de misiones y funciones, y la optimización del sistema de compras para agilizar la respuesta del Estado ante las necesidades de los vecinos y los sectores productivos.

El encuentro se desarrolló en el microcine de la Legislatura y culminó con una instancia de debate abierto y la planificación de las metas de gestión para el resto del año.