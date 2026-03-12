El IUPA avanza en proyectos para extender su oferta educativa artística a Bariloche y Viedma

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) proyecta ampliar su presencia en la provincia con nuevas propuestas académicas en Bariloche y Viedma, en el marco de una estrategia de expansión territorial de la universidad con sede en Roca.

Uno de los proyectos en desarrollo del IUPA es la creación de un laboratorio de arte y tecnología en Bariloche. La iniciativa busca articular el trabajo de artistas con científicos e investigadores de la región, en un espacio de experimentación donde se integren producción artística, conocimiento científico y herramientas tecnológicas.

La propuesta se vincula con el ecosistema científico de la ciudad andina, donde funcionan instituciones de investigación reconocidas a nivel nacional. Desde el IUPA consideran que ese entorno ofrece condiciones para desarrollar experiencias interdisciplinarias vinculadas al arte, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Otra de las iniciativas es la apertura de una propuesta educativa de escritura creativa en Viedma que apunta a formar profesionales en la producción de relatos y guiones, especialmente orientados al desarrollo audiovisual y a la generación de contenidos narrativos vinculados con la región.

“La expansión territorial del IUPA es uno de los ejes de trabajo para acercar la formación artística a más estudiantes de la Patagonia”, declaró el rector interventor de la institución Gerardo Blanes.

Expansión del IUPA a Bariloche y Viedma: presupuesto y plazos

Blanes explicó que los proyectos se financian principalmente con el presupuesto provincial, ya que el IUPA es una universidad de gestión pública de Río Negro, y cuentan además con el acompañamiento de la Fundación Cultural Patagonia. En el caso del laboratorio de arte y tecnología previsto para Bariloche, la institución también gestiona posibles fuentes de financiamiento internacional.

Respecto de los plazos, indicó que las definiciones se tomarán una vez que concluya el proceso electoral interno del IUPA, aunque este año podría comenzar a avanzar el proyecto en la ciudad andina. En el caso de la carrera de escritura creativa en Viedma, deberá atravesar el proceso de aprobación ante organismos nacionales.



En paralelo, la institución también impulsa acuerdos con municipios para facilitar el acceso de estudiantes que llegan desde otras ciudades para cursar sus estudios en la universidad. La propuesta prevé que las comunas dispongan de viviendas o residencias en Roca para alojar a jóvenes del interior.

“Uno de los problemas que detectamos en la deserción universitaria es el costo del alquiler”, explicó el rector interventor del IUPA, Gerardo Blanes, al referirse a esta iniciativa. El sistema buscaría complementar otras políticas de acompañamiento que ya implementa la institución, como el comedor universitario gratuito, becas económicas y programas de acceso a instrumentos y equipamiento artístico.

Actualmente el IUPA tiene su sede central en Roca y desarrolla propuestas en numerosas localidades dle interior rionegrino a través de la Escuela de Arte Popular. Según datos de la institución, unos 3.800 estudiantes están empadronados para participar del proceso electoral interno del IUPA. Además, en el último ciclo lectivo se registraron alrededor de 1.500 ingresantes, lo que, según la conducción, marca una recuperación de la matrícula luego de la caída que se había registrado durante los años de pandemia. El año pasado la universidad otorgó más de 120 títulos universitarios.