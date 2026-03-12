Obras sobre la Ruta 7 en Añelo: desde el lunes 16 habrá desvíos en un tramo clave del tránsito para Vaca Muerta

Desde la próxima semana la circulación en la Ruta Provincial 7, a la altura de la Circunvalación de Añelo, tendrá desvíos por la construcción de una rotonda clave para el tránsito petrolero de Vaca Muerta. El proyecto busca mejorar la circulación diaria hacia y desde la cuenca hidrocarburífera.

Desvío en la Ruta Provincial 7 por obra vial en Añelo

El cambio en la circulación se implementará en el sector donde la Ruta Provincial 7 se cruza con la nueva Circunvalación de Añelo. Según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, el desvío comenzará a regir a partir del lunes 16 de marzo en la zona del Parque Industrial de Añelo.

El desvío comenzará a pocos metros de donde se está llevando a cabo la construcción de la rotonda y estará señalizada por lo que recomiendas a quienes pasen por el sector:

Conducir con precaución

Respetar la señalización dispuesta en la zona

Reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal de obra

En el mismo comunicado adjuntaron más detalles sobre los desvíos y accesos habilitados:

Los desvíos que se realizarán en el sector de obra. Foto: gentileza.



La construcción de la rotonda busca reorganizar la circulación en un punto estratégico del corredor petrolero. La Ruta Provincial 7 es una de las vías más transitadas de la provincia y conecta Añelo con localidades cercanas, como San Patricio del Chañar.