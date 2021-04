Qué disponibilidad de combustible hay en las ciudades de Neuquén

Por el bloqueo en las rutas de autoconvocados de Salud en Neuquén, que persiste desde hace 20 días, hay localidades de la región con desabastecimiento de combustible y en otras con la llegada de camiones se empezó a normalizar.

"Zapala está con quiebre. En la cordillera se ha mejorado muchísimo. San Martín de los Andes está con productos”, informó Marcelo Pirri, secretario de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro.

Para la zona del Alto Valle “este fin de semana salieron varios camiones desde Villa Mercedez (San Luis), así que se está reabasteciendo casi la totalidad de las estaciones de servicio, Puede llegar a faltar esporádicamente algún producto, pero hay camiones en camino”.

Indicó que está llegando gasoil común, uno de los que estaba faltando en los surtidores.

Aunque aclaró que si bien el panorama es más alentador que el de la semana pasada, todavía no se ha normalizado.

En Cutral Co y Plaza Huincul hay nafta, pero en todas las estaciones hay largas filas de vehículos y una prolongada espera para poder cargar combustible. No había para el mediodía, en la estación Axion de Cutral Co.

Una de las localidades con menos disponibilidad es Loncopué. El intendente Walter Fonseca informó que “hace dos días llegó un camión con nafta y se acabó el mismo día. LLegó gasoil y eso estamos teniendo. Se dejó una reserva para que podamos prestar los servicios. Y también hay infinia diesel”.

“Hubo colas de quince cuadras para poder cargar y se restringió la cantidad por vehículos", indicó sobre el día que arribó la nafta. Nuevamente están sin este producto.

El intendente de Aluminé, Gabriel Álamo, dijo que en la localidad "solo hay gasoil infinia, desde hace tres días”. El panorama se muestra más alentador ya que estuvo el lugar diez días sin combustible.

Se normalizó la llegada de mercadería comestible y el Municipio retomó la entrega de garrafas sociales y el Operativo Leña.