Hoy habrá asamblea de Salud sobre la oferta: ya la cuestionaron y siguen los cortes

Este mediodía los autoconvocados tendrán su asamblea interhospitalaria en Añelo, el corazón de Vaca Muerta y de los cortes de rutas que comenzaron hace 20 días. Ayer, luego que se difundió la oferta salarial que el Gobierno le presentó a ATE, los trabajadores de Salud aclararon que mantendrían los bloqueos al menos hasta la gran reunión de hoy, en la que definirán su postura, aunque algunas que ya se dieron a conocer cuestionan que el incremento sea escalonado. El sindicato llamó a asamblea para mañana, en un lugar público y amplio, para que no se repitan los cuestionamientos a su legitimidad.

De las reuniones que comenzaron el viernes entre ATE y Provincia, surgió, ayer, un aumento del 53% que incluye el 15% acordado en febrero y otros del 5% cada dos meses, hasta completar el porcentaje en marzo del año que viene. El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, consideró "aceptable" la oferta, en cambio, desde los autoconvocados ya se dieron a conocer críticas.

En un comunicado emitido anoche, Marco Campos, uno de los voceros del hospital Castro Rendón, indicó: "Si el gobierno quiere resolver el conflicto, le exigimos que nos convoque a una mesa a los autoconvocados para presentar una contrapropuesta de las asambleas. Nuestra exigencia siempre fue un aumento inmediato al básico y no escalonado, para recuperar lo perdido por la inflación".

Los autoconvocados de San Martín de los Andes publicaron, en su cuenta de Facebook, su rechazo. "no es una propuesta! Es una mentira. EXIGIMOS: * Eventuales a planta * restitución de Vacaciones y art. Personales * Contar con elementos de protección personal* No sobre exigencia a determinados servicios* No sumarios ni descuentos por luchar * 40 % de recomposición salarial (Es lo que nos deben) NO QUEREMOS CUOTAS." La cuestión de los descuentos a quienes se sumaron a las medidas de fuerza aún sigue sin resolver y se ordenó que sea la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo (DRRT) la que determine si es legal que Provincia los aplique.

Con este contexto, los cortes siguen, cada uno con su modalidad y, en algunos casos (como el de Junín) se levantan durante la noche. Lo último que se supo de los bloqueos es:

Senillosa

- RN 22 sobre el puente Carancho, con desvió por zonas de chacras. Corte parcial en ambos sentidos.

Añelo

- RP 7, km 98: corte parcial: particulares pasan cada dos horas durante 20 minutos.

- RP 17 frente al hotel Da Vincci: corte parcial, pasan cada dos horas por el término de 20 minutos. Es es el punto donde hoy se realizará la asamblea interhospitalaria.

- RP 17 y 1. Fortín de Piedra: Corte Total

- RP 17 sectores de Planta Arena YPF: solo impiden el ingreso a vehículos petroleros.

- Bajada de los Patrias B° La Meseta: corte total a vehículos petroleros.

- RP 17 altura calle 24 en barrio La Meseta: corte total a vehículos petroleros.

- RP 7 acceso a Parque Industrial San Benito: se levanta por 20 minutos cada dos horas para vehículos particulares.

- RP 7, Camino Inter-Plantas (Aguada La Pichana y Aguada Loma Las Yeguas): se levanta pro 20 minutos cada dos horas para vehículos particulares.

- RP 17 ingreso a gerencia YPF

Rincón de los Sauces

- RP 5, a 300 metros de Ciudad Deportiva: corte intermitente cada dos horas

- RP 6 ingreso oeste Paraje Narambuena a cuatro kilómetros del casco urbano: corte intermitente cada dos horas.

- RP 6 camino a Catriel: corte intermitente cada dos horas.

Zapala

- RN 22 a la altura del Cristo (km 1397): corte total: hasta hoy se liberará el paso del 30% de los camiones una vez al día. Personas con turnos médicos pasan por ruta, al igual que las ambulancias. Se permite el paso de camiones de combustible y de insumos básicos para la localidad. El camino alternativo de Mundano se encuentra habilitado para particulares.

- RN 40 a la altura de la rotonda de Zona Franca Zapala: corte total realizado por camioneros locales. El camino alternativo habilitado para ingresar a Zapala, desde Las Lajas, es por la Ruta Provincial 14, por Covunco Pavia-Mariano Moreno. Para salir con destino a Neuquén la opción es por Tres Piedras.

San Patricio del Chañar

- Picada 13, dejan pasar particulares.

- Corte total en Ruta 8 y Ruta 7, negando el paso de vehículos relacionados a la industria petrolera.

Plaza Huincul

- RN 22, frente al puesto de Tránsito: corte total, sólo emergencias

- RN 22, altura parque termal La Curva: corte total. Se cortó también el camino alternativo que se había mejorado con máquinas pesadas para permitir el acceso de camiones de distribución de naftas y mercaderías a las ciudades. Policía desvía vehículos livianos por picada.

Chos Malal

- RN 40 km 2624, puente Club Bancario, corte parcial.

Picún Leufú

- RN 237 y RP 17: corte total, con desvíos para tránsito liviano.

Villa la Angostura

- RN 40, a la altura puente Correntoso: luego de la intervención de Gendarmería, que permitió el paso de los camiones al paso Samoré, se reafirmó el corte total para tránsito pesado, pero habilitado para los autos particulares, fuerzas de seguridad y camiones de abastecimiento para la localidad.