“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.





En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.

En esta oportunidad, nuestro invitado a la sección es Víctor Valdebenito, contrabajista del Grupo de Jazz de FundaciónCultural Patagonia (FCP).

Uno de sus primeros destacados son sus instrumentos: “Son parte esencial de mi vida como artista y trato, en lo posible, de tener una rutina diaria de estudio, de por lo menos una o dos horas diarias, es un poco difícil y más en este contexto, pero la familia siempre me apoya en este sentido y se acostumbraron a que en cierto horario yo comience a estudiar y tocar”.





Además, Víctor afima que “es muy importante seguir cuidándonos, quedándonos en casa lo más que podamos, de esa forma minimizamos la circulación del virus y es vital que tomemos conciencia y cuidemos a los que amamos, a nuestros amigos y vecinos tratando de respetar el distanciamiento social”.

Repasamos entonces los imprescindibles de Valdebenito:



El mate



“El mate es algo que no puede faltar en ningún contexto, pero más en esta situación sanitaria que vive el mundo, el país y la ciudad. Es un placer que se disfruta en todo momento, para arrancar la rutina y, sobre todo, los fines de semana, cuando descansamos”.



Escuchar música



“Escuchar música es algo que no me podría faltar y menos a una persona que se dedica a hacerla. Me gusta disfrutarla relajado y tranquilo, pero también mientras hago otras actividades, me cuesta muchísimo estar en casa sin música”.



Componer



“Por suerte tengo un espacio de trabajo en un rinconcito de la casa donde puedo componer mi música, para mis proyectos personales y también arreglar, para el Grupo de Jazz u otras agrupaciones. Es algo que disfruto sobre todo en la noche”.



Su familia



“En épocas de pandemia, son mi motor e inspiración, tengo mucha música dedicada a ellos. Sé que para mí sería muy difícil hacer todo lo que hago, dar clases en el IUPA, estudiar, tocar en FCP, viajar, etc., si no tuviera su apoyo y ánimo”.