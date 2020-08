¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Sebastián Mozzoni

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.

En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.





En esta oportunidad, nuestro invitado a la sección es el bajista Sebastián Mozzoni, integrante del Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia (FCP).

Antes, Mozzoni reflexiona que “esta cuarentena y este ‘obligarnos a quedarnos adentro’ son una buena oportunidad para reencontrarse cada uno consigo mismo. Dentro de cada uno de nosotros, detrás del personaje de todos los días, habita un ser que desconocemos, o no recordamos. La libertad para ir hacia adentro es infinita, es 100% real, única e inquebrantable. Entonces, si no podemos salir, entremos”.





“El primer elemento es la conciencia. No lo usaría sólo en la cuarentena, trato de llevarla conmigo en cada momento. Es importante abrir los ojos y ver más allá de lo evidente. Estar alerta y observar es clave para poder sobrellevar situaciones que aún no comprendemos. Pienso entonces que, con conexión interior, una familia unida, alimentación sana, escuchando música o descansando en silencio, una buena red banda ancha y algo de conciencia, se la hago difícil a cualquier virus. Nadie está nunca a salvo y todo puede suceder, pero el hecho de temer que algo malo suceda ya empieza a desestabilizar todo este sistema”, asegura Sebastián. Repasamos sus imprescindibles a continuación.



Mi familia



Luego de esa convivencia con uno mismo, considero que la familia es un núcleo clave para poder sobrepasar cualquier momento. Hace un año llegó nuestro primer hijo Fady y me cambió completamente la perspectiva desde donde miro todo. Desde que era un embrioncito, me está enseñando cataratas de cosas que a veces no alcanzo ni a comprender.

Si algo agradezco de esta cuarentena es haber podido estar a su lado los primeros meses de su vida, las 24 h de todos los días. Es algo que jamás hubiese imaginado y que disfrutamos mucho.



Alimentación saludable



Hay dos frases hechas que me gustan en relación a la alimentación: “Somos lo que comemos” y “El cuerpo es un templo”. Considero que una buena alimentación es fundamental para la salud corporal, mental y espiritual.

Cada día aprendo que la comida menos procesada es mejor para mi cuerpo. Mi mujer tiene mucho que ver en este aprendizaje, ella está siempre investigando y creando en ese sentido.



Tecnología e Internet



Considero que es clave para que esta cuarentena pueda ser medianamente llevadera para la mayoría de nosotros. ¡Internet me permite seguir conectado con todos mis seres queridos, porque la familia es mucho más grande!

En el ámbito laboral, gracias a la tecnología e Internet pude continuar vinculado con mis alumnos y alumnas de IUPA, y pude realizar y enviar las grabaciones de todas las canciones que subimos a las redes de Fundación Cultural Patagonia. También Internet me permite llegar a otros canales de comunicación que ofrecen otros puntos de vista sobre todos los temas. De esta manera no hay un solo discurso dando vueltas, pienso que eso es sano.



El bajo y la música



La música me acompaña durante todo el día. Distintos estilos, distintas vibraciones, distintos sonidos. La música tiene una gran función en este mundo y es sanar los momentos, sanar personas. Las vibraciones generan cambios en nuestro cuerpo y en nuestras células. Sensaciones similares tengo cuando toco algún instrumento.

El bajo me apasiona profundamente. Un gran ejercicio es tocar sin pensar demasiado, sólo dejarse llevar por los sonidos. La música es un canal de comunicación hacia otro lugar, al ser otro lenguaje, al tener otro código, me permite comunicarme con otras sensaciones. El silencio también es una hermosa música.