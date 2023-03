Qué obligaciones asumió Neuquén tras la firma del convenio por la ex U9

La firma de la adenda del convenio general para el traspaso definitivo de la ex U9 de la Nación a Neuquén servirá para destrabar la inversión de la provincia en un módulo en la cárcel de Senillosa, y así desagotar los desbordados pabellones de las unidades locales. Esa fue la lectura que hizo la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez.

En diálogo con Arranquemos, el programa de RN RADIO, la funcionaria dijo que en este momento la superpoblación en las cárceles provinciales supera las 170 personas. Por orden judicial, no pueden alojar más presos a menos que se produzca una vacante.

Domínguez afirmó que «ya se está trabajando en la Unidad 11 en el pabellón de máxima seguridad, con una inversión de 1.370 millones de pesos» mientras que en los otros dos en la Unidad 22 de Cutral Co y en la 32 de Zapala «se está en el proceso de licitación».

Sumó a estas cifras «150 millones de pesos en las obras que ya se vienen haciendo en las unidades que implica un mejoramiento y renovación total de algunos pabellones».

«No les gustaba que esté tan nuevo»

La secretaria de Seguridad dijo que «tuvimos el trago amargo de que a los dos días de haber mejorado en su totalidad el pabellón y puesto a nuevo (en la Unidad 11), lo rompieron, quemaron e hicieron destrozos en ese pabellón porque querían que vuelva a las condiciones anteriores, no les gustaba que esté tan nuevo. La verdad que a veces esto es un trabajo que genera algunas frustraciones porque es una inversión muy importante y la plata al fin y al cabo es de todos los neuquinos y neuquinas».

Luego de la entrevista radial, Río Negro le preguntó a Domínguez si de verdad creía que las personas privadas de su libertad preferían vivir en pabellones destruidos.

-No, no creo que la totalidad de los internos sean así, no es lo que pienso ni lo que quise decir -respondió.

-¿Cuántas personas provocaron destrozos en ese pabellón recién pintado?

-Dos.

-¿Y cuántas había en el pabellón?

-Ocho.

-¿No cree que los incidentes pudieron iniciarse por una impericia de los guardias, que mezclaron personas con problemas particulares?

-Seguramente hayan existido otras cuestiones, pero todos los traslados de internos se hacen con ayuda, colaboración y conocimiento de la defensa. No son decisiones solo del personal penitenciario.

Las viviendas federales

En su diálogo con RN RADIO, la secretaria informó además que «este convenio implica obligaciones por ambas partes, y luego ya está el compromiso y el trabajo con la Agencia de los Bienes del Estado, para que tramitemos el traspaso definitivo» que no tiene plazos.

Otro de los compromisos que asumió la provincia es la construcción de viviendas institucionales para miembros del servicio penitenciario federal en Senillosa, en reemplazo de las que ocupan ahora en el predio de la ex U9, en calle Entre Ríos, en Neuquén capital.

El módulo 4 de la cárcel de Senillosa, con capacidad para 85 personas, también será con costo a la provincia y mano de obra federal.