Quiénes deben usar barbijo según los referentes de Salud

El uso de barbijos quedó en el centro de la polémica luego de que varias provincias instalaran su uso obligatorio en la vía pública por la pandemia de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS), el ministro de Salud de la Nación Ginés González García y el Ministerio de Salud de Neuquén solo recomiendan su uso en situaciones específicas.

La decisión de Catamarca, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y el municipio bonaerense de Zárate de obligar a usar barbijo en la vía pública se puede considerar en contra mano de las recomendaciones de los expertos.

El mayor referente científico del mundo sobre Salud es la OMS y, en sus recomendaciones a la población, explica los únicos casos en los que se debe utilizar mascarilla: si se atiende a alguien que tiene sospecha y si tiene tos o estornudos. En ambos casos se aclara que solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón; y si se sabe cómo usarlas.

En el mismo sentido se expresó el ministro González García, quien recordó que no es una medida de protección personal, sino para no contagiar a otros. Además, resaltó que se continuará garantizando su provisión al personal de salud.

"El uso de barbijo está recomendado SOLO en caso de presentar síntomas respiratorios", indican también desde el Ministerio de Salud de Neuquén. Desde la cartera recordaron que el uso racional de los insumos necesarios para el sistema de salud es fundamental para la protección de los trabajadores:"solo está indicado para personal de salud y personas con síntomas respiratorios".

Cuando no es necesario usar barbijo porque no se tienen síntomas ni se trabaja en salud, hay recomendaciones a seguir para cuidarse. Uno es evitar el contacto directo con personas que presenten fiebre y síntomas respiratorios. También lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón, durante 20 segundos como mínimo, o utilizar alcohol en gel, sobre todo: antes de ingerir alimentos y bebidas; luego del contacto con superficies públicas o ir al baño o de cambiar pañales; antes, durante y después de preparar la comida; y después de usar el baño. Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el pliegue del codo o un pañuelo descartable, que deberá desecharse inmediatamente. Limpiar las manos después de toser, estornudar o de utilizar un pañuelo desechable. Ventilar los ambientes con regularidad. Limpiar y desinfectar con frecuencia los objetos y las superficies.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

1.Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

2.Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

3.Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

4.Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

5.Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.