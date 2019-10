Rachel Keller se convierte en heroína “Legión”

La actriz estadounidense Rachel Keller, protagonista de la serie de acción y ciencia ficción “Legión”, que encara el universo de mutantes de Marvel desde la psicodelia y la psiquiatría, afirmó a Télam que le “gusta pensar que alguien que cuida de sí mismo es un héroe”.

En la serie creada por Noah Hawley que hoy después de la medianoche (este sábado a la 0:30) presentará su tercera y última temporada a través de Fox Premium Series, Keller es Syd Barrett, una joven mujer que luego de haberse enamorado y cuidado del traumado y superpoderoso mutante David Haller (Dan Stevens), ahora tendrá que destruirlo para velar por sí misma y el mundo.

En los últimos ocho episodios de la serie basada en los cómics de Marvel de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz retoman la historia de David, quien creció creyendo que era esquizofrénico y pasando de una institución psiquiátrica a otra.

Syd (Rachel Keller) deberá enfrentar al hombre que ama en la tercera temporada de la serie de Fox.

Cuando tenía poco más de 30 años conoció y se enamoró de la bella Syd, una problemática paciente que la ayudó a enfrentar la realidad de que las voces que escucha y las visiones que tiene son reales y producto de los espectaculares poderes telepáticos y telequinéticos que no sabía que poseía.

Con la ayuda de Syd y un equipo de especialistas, David desbloqueó la verdad reprimida acerca de su origen como hijo del icónico Profesor X de los “X Men” y del parásito que controlaba su mente, y se hizo cargo de su poder ilimitado.

Sin embargo, quizás ya demasiado dañado mentalmente, el rol de David en el mundo comenzó a virar desde el de posible salvador al de un terrible peligro.

En la segunda temporada, David perdía el apoyo de todos a quienes alguna vez consideró amigos y traicionó a Syd, a quien le cooptó la mente para que no le temiera y siguiera enamorada de él, en lo que constituía un abuso de la mujer que amaba.

P- La dinámica con David cambió por completo la temporada pasada cuando aprovechó sus poderes para dominar a Syd.

R- Alguien a quien ella amaba se aprovechó de ella, lo que creo que es una situación increíblemente compleja y real. Ojalá exploremos ese tema del abuso de una forma que se sienta complicada, con diversas capas, como creo que es en la realidad. Exploramos eso tan complejo de estar enojada y frustrada con alguien, pero al mismo tiempo seguir sintiendo amor por él.

P- ¿Cuál va a ser la evolución para Syd en esta última temporada?

P- Creo que vimos que a lo largo de su viaje se fue sintiendo más segura y aprendió la importancia de amarse a sí misma. Creo que llegamos a un punto en que tiene un espíritu saludable, más amor propio y más autoestima. La vemos ir desde encarar la vida con cinismo y con serias dificultades para conectar con las personas, a enamorarse de alguien que se aprovecha de ella, y ahora aprenderá que algo de eso puede ser salvado y algo no.

David (Dan Stevens) pierde el rumbo y pone en peligro a todos los que lo aman

P- ¿Dirías que Syd se convirtió en la verdadera heroína de esta historia?

R- Eso espero. Me gusta que alguien que ha hecho mucha introspección y trabajo interno termina siendo el héroe de su propia historia. Syd tuvo una responsabilidad importante cuidando de este hombre con problemas, y creo que vemos sobre el final de la historia que aprende que tiene que cuidar de ella misma primero. Me gusta pensar que alguien que cuida de sí mismo es un héroe. Ahora veremos que tiene la gran responsabilidad de intentar destruir a la persona que ama, porque él esta destinado a destruir el mundo. Como verdadera heroína tendrá que aprender lo que significa hacer un sacrificio personal por el bien mayor.

P- ¿Por qué creés importante que una serie como esta trate un tema como las enfermedades mentales?

R- Estamos explorando esta historia, que es de alguna manera el ciclo de cómo se siente una enfermedad mental, lo que es sentir la esquizofrenia, lo que es estar en el punto más bajo y fuera de balance. Creo que es emocionante explorar este tema dentro del Universo de Marvel; todavía es alegre y divertido, pero se muestra mucho respeto y compasión por quienes saben lo que es sentir un montón de cosas en la cabeza que no pueden controlar.

P- En la última temporada se introdujo el tema de los viajes en el tiempo y eso se va a explorar mucho más en estos nuevos capítulos. ¿Cómo se hace para seguirle el ritmo a esta narrativa cada vez más compleja?

R- No se puede seguir el ritmo, pero por suerte el programa no sigue una narrativa lineal. Entonces no existe algo que sea correcto o incorrecto y, especialmente con los viajes en el tiempo, todo puede ser corregido.

Ficha técnica

Título: “Legión”

Guión: Basada en los cómics de Marvel Comics creados por Chris Claremont y Bill Sienkiewic

Emisión: todos los sábados a las 0:30 a través de Fox Premium Series. Los ocho nuevos episodios estarán disponibles a demanda en el acceso premium de la app de Fox.

