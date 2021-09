Reclaman que no criminalicen a las «madres protectoras» en Neuquén

Las voluntarias de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia de Género volvieron a protestar en las puertas de la Ciudad Judicial de Neuquén. Esta vez fue para exigir que no se criminalice a las "madres protectoras" y piden que se resguarden los derechos de las infancias, sin forzar el vínculo con padres violentos.

Mariana Sarin, integrante de la Campaña, explicó en "Vos A Diario" (RN RADIO 89.3) que hay muchos casos en los que existe un acuerdo de comunicación (antes llamado régimen de visitas) por el que se obliga a los niños a ver a sus padres, cuando ellos no quieren. Además de no escuchar a las infancias, resaltó, se criminaliza a las madres que intervienen e impiden el contacto que sus hijos no desean.

Sarín puntualizó que hay una idea que se debe analizar desde la Justicia y es que "un violento no es un buen padre". Además, remarcó que no hay instancias en las que se respeten las manifestaciones de los niños ni las alertas sobre sus madres cuando no quieren tener contacto con los padres porque termina primando al lazo de sangre.

Además, la voluntaria aclaró que no buscan impedir el contacto del padre con sus hijos, sino que la situación se aborde sin revictimizar a esos infantes. Para esto, reclaman que el hombre deba hacer tratamiento, esté supervisado y los niños atendidos por profesionales.

Finalmente, Sarin retomó un crítica que desde la Campaña han realizado en numerosas oportunidades y es que en los casos de violencia de género no se reconoce el alcance a los hijos de la pareja, sino solo a la mujer, dejando expuestos a los niños.

Escuchá la entrevista completa: