Recuerdos inolvidables en La Trochita: el emocionante viaje de la hija del maquinista

Este sábado a las 11 La Trochita vuelve a pasear su magia por la estepa patagónica, entre Jacobacci y Ojos de Agua, a 46 km, en la Región Sur de Río Negro. Y lo hará después cada sábado hasta Semana Santa. Y como sabemos que el legendario tren a vapor es un sentimiento, te invitamos a que compartas tus recuerdos a bordo. Una recorrida que comienza con el emocionante testimonio de Marisa Recio.

A bordo del tren que supo conducir su padre. Foto: José Mellado.

Después de 45 años de espera para volver a viajar en La Trochita, en abril del 2019 Marisa pudo cumplir el sueño de subirse otra vez a esos vagones donde fue feliz de chica, cuando su papá, Alberto Recio, era uno de los maquinistas, un orgulloso ferroviario como tantos que vivió en Río Chico entre 1956 y 1974, unos 127 km al sur de Jacobacci. Ella disfrutó allí los primeros años de su infancia y luego se fue con su mamá a Bahía Blanca para iniciar la escuela primaria. Aquí, su relato del reencuentro con su historia.

«¿Por dónde comenzar a hablar cuando se trata de La Trochita? Más allá de que me conecta con mi infancia cuando mi papá era maquinista de este maravilloso tren, viajar en él realmente es mágico«.

«Esta es el el vagón de guarda , soy la que tiene el bebé a upa», relata Marisa.

«Tener la posibilidad de viajar es un recuerdo que seguramente te queda grabado en la memoria y en el corazón y que realmente todos tendríamos que tener la posibilidad de hacer por lo menos un viaje. Yo tuve la suerte de hacer varios y más en mi infancia».

Con su hijo en el puente de Río Chico. Foto: José Mellado.

«¿Qué te puedo decir? Todo es emocionante. El trencito que parece de juguete, las vías tan angostas, te impacta todo, sus salamandras, sus asientos tantos de primera como de segunda, la locomotora, el paisaje que vas disfrutando en todo el trayecto, el silbato de la máquina, las curvas, desde el vagón poder ver la máquina…»

«Tuve la suerte de en el 2019 volver a Ingeniero Jacobacci y de volver a andar en ella después de 45 años. Y te puedo asegurar que mis ojos todavía se llenan de lágrimas y mi voz se entrecorta al recordar tan maravilloso viaje».

Con Sabino, el hombre que manejaba las señales en Río Chico. Foto: José Mellado.

«Y ni hablar de la amabilidad de la gente. Desde las personas de Boletería, el guarda, el maquinista, el foguista. La gente que nos convidó con un café y una tortas fritas riquísimas. En especial recuerdo la nota que me hizo José para el Río Negro«.

La Trochita en plena estepa en la Región Sur de Río Negro. Foto: José Mellado.

» Y si me estoy olvidando de alguien mil perdones. Es más, fui con mi hijo y estaban agotados los pasajes. Le dije a la gente de Boleteria que yo venía de Bahía Blanca y me miraron como diciendo ‘y bueno queda mucha gente abajo’. Insisti diciendo que era la hija de un maquinista de La Trochita, de Alberto Recio. Y me obsequiaron dos pasajes. Asi que te imaginarás el eterno agradecimeinto que tengo para toda esa gente y doy fe del amor con el que trabajan en ese tren».

Tarifas y descuentos en el servicio de La Trochita para la temporada 2021-22

El sábado 11 de diciembre, la formación ferroviaria iniciará la temporada turística de verano 2021/22 partiendo desde Jacobacci hacia Ojos de Agua, a las 11 horas, con más de cien pasajeros. Y regresará a cerca de las 17 horas. En diciembre volverá a funcionar el sábado 18 y luego cumplirá frecuencias durante todos los sábados de enero, febrero y marzo y culminará la temporada estival el sábado 16 de abril del 2022. Los precios:

* Para argentinos -ida y vuelta- $ 4.900

* Descuentos: menores de entre 4 y 12 años, jubilados y universitarios, 30%.

* Residentes en Río Negro y Cármen de Patagones 30%.

* Residentes en Río Negro y Carmen de Patagones menores de 4 a 12 años, 40%.

* Residentes de Jacobacci 50%

* Extranjeros $ 7.350 -ida y vuelta-.

Más información: https://trenpatagonicosa.com.ar/