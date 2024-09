A diez años de la muerte de Gustavo Cerati, las seis canciones que prueban que era un genio musical

El 4 de septiembre se cumplen 10 años del fatídico día que falleció Gustavo Cerati, el gran idolo del rock nacional y latinoamerico. El interprete de «Cuando Pase El temblor» sufrió un ataque cerebro vascular mientras estaba de gira con su último disco «Fuerza Natural», en Bogota, Colombia. El guitarrista estuvo en coma durante 4 años en la ALCLA en Belgrano, mientras sus amigos y familiares conservaban la esperanza de que algun día despierte. Cerati esta enterrado en el Cementerio de la Chacarita, Buenos Aires.

A pesar de llevar 10 años muerto, el legado de Cerati esta lejos de extinguirse y ser olvidado. Cerati vive no solamente en el recuerdo de sus hijos, Lisa y Benito, de su madre, Lilian Clark y sus amigos, sino también en los millones de música y fanáticos que siguen siendo inspirados por su obra.

Así lo demostró el «Cerati Day» organizado este año por el canal de streaming Olga, donde músicos de todos «los palos» pasaron por un escenario en Palermo para interpretar los grandes clásicos de Gustavo. El vídeo del evento acumula casi 400.000 reproducciones. El interprete continua sonando por todo latinoamerica y será recordado como una de los músicos más importantes en la historia de nuestro país.

Siete canciones para recordar a Gustavo Cerati

1- ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? (Soda Stereo)

El tema que abre el disco debut de Soda Stereo, lanzado en 1984, es una demostración inmediata de la creatividad de Gustavo Cerati. La canción tiene un tono divertido y satirico, donde el narrador expresa su ambición por escalar socialmente, mientras que al mismo tiempo se burla de los consumos aspiracionales y la superficialidad. A más de 30 años de su lanzamiento, continua dando un gracioso y acertado diagnostico social.

2- Corazón Delator (11 episodios sinfónicos)

Una de las mayores demostraciones del talento del músico de Barracas fue su capacidad de abarcar un gran abanico de generos musicales. Esta versión grabada en vivo por una orquesta dirigida por Alejandro Terán en el Teatro Avenida de Buenos Aires e interpretada por Cerati le agrega un nuevo valor a la canción de Soda Stereo.

3- Deja Vu (Fuerza Natural)

En una de sus últimas entrevistas antes del tragico episodio que lo dejó en coma por 4 años, Cerati lanzó una frase que hoy resulta estremesedora. «Si me retirara ahora, que no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento por Fuerza Natural« dijo Gustavo sobre su quinto trabajo solista. Si bien sus dichos en la actualidad toman otro significado, en su momento hablaban sobre la gran calidad de su último disco.

Fuerza Natural demostró que la creatividad el músico argentino estaba lejos de agotarse. El disco aportó un sonido fresco en su discografía y Deja Vu muestra lo mejor de Cerati: Sus letras cripticas, sus riffs de guitarras pegadizos y una excelente interpretación vocal.

4- Nada Personal (Nada Personal)

La canción que le da nombre al segundo disco de Soda Stereo muestra como la banda fue capaz de crear un sonido pop, muy propio de su época, pero sin dejar de poner una impronta propia facilmente identificable. El himno de estadios cuenta con uno de los riffs más pegadizos del guitarrista y una letra que expresa la incomodidad de un mundo superficial.

5- Lago en el cielo (Ahí Vamos)

Otro de los grandes talentos de Gustavo Cerati fue por generar una profunda conexión emocional con su público. En «Lago en el cielo» el músico deja sobresalir su vulnerabilidad, escribiendo una de sus «baladas» más recordadas, juntos con «Crimen» o «Puente», dejando una de sus mejores letras.

6- Perdonar es divino

Bocanada es quizás el disco más experimental de la carrera del guitarrista. En un disco que mezcla lo electronico con lo acustico y el rock con el funk y el folk, Cerati genera una atmosfera esoterica, misteriosa y muy intimista. El sonido de Bocanada es introspectivo, por eso «Perdonar es divino» se posiciona como una de las mejores canciones del disco, ya que consolida todos los puntos fuertes del proyecto.