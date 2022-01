La imperdible anécdota de Martín Carrizo sobre Gustavo Cerati y Soda Stereo

Martín Carrizo tuvo una notable carrera como músico y hoy, en el día de su fallecimiento, muchos destacaron su calidad humana, principalmente su simpatía y sentido del humor.

Otro aspecto que lo caracterizó fue su talento para contar anécdotas. Una de las más recordadas se centró en todo lo que hizo para llegar a cumplir uno de sus grandes sueños: tocar con Gustavo Cerati.

En su etapa final como baterista de A.N.I.M.A.L, Carrizo contó que ya se visualizaba compartiendo banda con el líder de Soda Stereo y que eso se acentuó cuando supo que el histórico trío se estaba por separar.

Martín Carrizo y la ley de atracción para cumplir su sueño de tocar con Gustavo Cerati. Tomensé el rato de ver este hilo completo, les garantizo la mejor anécdota del rock nacional que escuché. pic.twitter.com/wKOdVQZJGz — Marian Herrera (@_marianherrera) January 11, 2022

«En un show en Temperley en la prueba de sonido tocaba las canciones de Soda Stereo. Se me acerca una persona y me dice que es el personal mánager de Gustavo Cerati», relató.

A partir de ese contacto, recibió la invitación para presenciar el último ensayo de Soda, antes de su gira final. «Era muy fuerte para mí estar ahí adentro».

Martín Carrizo y el cronómetro, otra señal. pic.twitter.com/x1cYC0c8Cg — Marian Herrera (@_marianherrera) January 11, 2022

Luego de la separación, el músico rememoró: «Me enteré que Gustavo ya tenía baterista pero después me dijeron que me estaban por llamar de su producción. Le prohibí a mi familia que use el teléfono por si llamaba Gustavo y daba ocupado».

Cuando por fin recibió el llamado, Carrizo valoró la frase que le dijo Cerati para invitarlo. «Creo que ya es hora de que nos juntemos a tocar a ver cómo nos sentimos».