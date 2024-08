Video | Cris Morena Day en Olga: así arrancó el show furor que reunió a miles de fans en el Gran Rex

El Cris Morena Day, el show en beneficencia organizado por Olga en el teatro Gran Rex, fue un éxito rotundo. Acá te compartimos el inicio de un espectáculo lleno de nostalgia y magia.

La carta de Natuti que dio inicio al #CrisMorenaDay 🌻 pic.twitter.com/Ddxs6GzYE0 — OLGA (@olgaenvivo) August 28, 2024

El evento contó con la conducción de la emblemática productora de contenidos, Gimena Accardi y Nati Jota. La influencer fue la primera en aparecer en el escenario con una flor amarilla en su pelo, emblema de las ficciones que enamoraron a generaciones.

«Dicen que de chicos somos como esponjitas de colores que se van impregnando de otros colores, texturas aromas, miedos, sueños, tristezas y ganas. De chiquitos nos cuentan historias y nos armamos una idea de la vida a través de esos relatos. Crecer es empezar a vivir esas historias que nos contaron, o mejor dicho las propias, que mañana se las vamos a narrar a otro chiquitito. Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles, los mejores cuentos de mi infancia. Historias que un día terminaron y me recordaron que solo eran historias, pero nunca las historias son solo eso. porque las esponjas se llevan sus colores para adentro donde se revuelven, se mezclan con otros y un día pintan otras con colores inventados. A sentir mucho, una vez más, bienvenidos al Cris Morena Day«, arrancó diciendo Nati Jota.

Tras el breve cuento, las luces se apagaron y Cris Morena salió a escena. «Hola gente de mi corazón, no sé cómo agradecerles tanto amor de tantos años. Es la primera vez que me hacen un ceremonial day y que aplauden la trayectoria mía y de todos ustedes. Disfruten, es alucinante todo«, relató la también conductora.

Se emociona Cris Morena y nos emocionamos todos. #CrisMorenaDay pic.twitter.com/EsufmhFjVV — OLGA (@olgaenvivo) August 28, 2024

Detrás de un escritorio, las presentadoras del evento dieron pie al primer show de la noche, que estuvo a cargo de Mike Amigorena. El actor interpretó una canción de Jugate Conmigo, el programa de entretenimiento que condujo Cris Morena en los noventa.

También se realizó un sentido recuerdo a Romina Yan, la hija de la productora que murió en 2009. «Hoy está acá. Romina está acá. Vive Ro. Ese nombre salió cuando estábamos armando Aliados. Y teníamos un vivero donde se suponía que trabajaban los seres de luz, y no tenía nombre. Se me acerca una persona que quiero mucho con un papelito y me dice ‘ya tiene nombre’. Ahí quedó Vive Ro. Ella está acá, en los ojos de mi nieta, en los ojos de Tomás, y en todos ustedes que la siguieron durante toda la vida«, lanzó Cris Morena.

La emoción de Cris Morena al recordar a su hija Romina Yan: "Romina está en los ojos de mi nieta, en los ojos de su hermano y en todos ustedes, que la siguieron durante toda la vida".#CrisMorenaDay pic.twitter.com/gl6dm1fDOF — OLGA (@olgaenvivo) August 28, 2024

Lali Espósito se reencontró con Cris Morena: el video que emocionó a los fanáticos

Lali Espósito se reencontró con Cris Morena en el backstage del Cris Morena Day en el Gran Rex. El video, que no tardó en viralizarse en las redes sociales, se dio en pleno ensayo. El tierno momento tuvo lugar cuando la artista le hizo un sentido comentario a su descubridora.



Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Cris Morena se reencontró con Lali Espósito en pleno ensayo, de cara al Cris Morena Day de Olga. Después de un largo abrazo, la artista le preguntó: “¿Te gustó?”. La productora aprobó y la cantante admitió: “Me di cuenta de que es redifícil”.



“Ay, dice que es difícil”, comentó entre risas Cris. Pero Lali explicó: “Real, más con esa voz de niño”. “¿Te gustó?”, le volvió a preguntar. Y la productora reafirmó: “Mucho”.