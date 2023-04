A los 86 años se recibió de abogado en la UBA y sus compañeros le organizaron una fiesta

Aunque parezca difícil, para cumplir los sueños no hay edad y un ejemplo de ello es Julio, un hombre de 86 años que acaba de recibirse de abogado en la Facultad de Derecho de Universad de Buenos Aires (UBA). Su historia fue replicada con un video en redes y rápidamente se hizo viral, con cientos de comentarios felicitando y valorando lo logrado por el nuevo letrado.

“Julio, alumno de 86 años, finalmente se recibió de abogado con mí materia de CPO. Me dijo que nadie le iba a organizar una fiesta de egreso, así que con los chicos de reales se la hicimos”, publicó Verónica Otero en su Twitter, la docente a cargo de la materia Derechos Reales, la última que rindió Julio.

Julio, alumno de 86 años, finalmente se recibió de ABOGADO con mí materia de CPO. Me dijo que nadie le iba a organizar una fiesta de egreso, así que con los chicos de reales se la hicimos 🩷



*no tengo la voz de pito del vídeo y del pelo culpo a la humedad* pic.twitter.com/8lR6SJ4G9C — Vero (@OteroVero84) April 27, 2023

En diálogo con Infobae, la profesora expresó su alegría luego de que el hombre de 86 años aprobara su última asignatura pendiente y reveló algunos detalles del cursado de la materia, que se dictó de manera virtual.

Explicó que lo realizado por Julio le «movilizó muchas cosas«, dado que no sabía si iba a lograr un «vínculo objetivo con él». Es que Verónica, tiempo atrás, había perdido a su abuela y sentía una conexión particular con el estudiante mayor.

Aunque la materia era virtual, mencionó que ambos pudieron vincularse de la mejor manera, ya que la docente grababa las docentes y se las enviaba a Julio para que pudiera seguirla luego.

La profesora de derecho recordó entonces que habían generado una rutina de trabajo en la asignatura, en la que él tomaba la clase y después de algunos minutos le hacía una llamada telefónica para manifestarle su devolución de la misma.

“Era una devolución extraordinaria de clase, las escuchaba con total atención. Me hacía críticas, me señalaba algo y me hacía aportes. Es un alumno extraordinario”, indicó, entre emociones, la docente de la UBA.

Al entrar por última vez al aula para buscar su nota, y a pesar de que Julio no quería festejos porque no quería que se le manche la ropa, sus compañeros lo recibieron de pie con aplausos y una verdadera ovación, lo que le sacó una enorme sonrisa.

“La verdad es que son un ejemplo”, se lo escucha decir al flamante graduado en el video que circuló en las últimas horas, a lo que su profesora le corrigió: “Usted es un ejemplo”. Las imágenes ganaron gran repercusión en redes sociales y alcanzaron las 500 mil reproducciones, además de un largo compendio de elogios para el nuevo abogado.

«Ya no se van a reír más de mi»

Respecto a la historia de Julio, se supo que nació en el campo, y se debió mudar a la ciudad, en donde inició una nueva vida. Con ese cambio, se prometió a sí mismo estudiar, algo que no había podido hacer en su niñez y que le generaba vergüenza en su adultez por las posibles burlas.

«Ya no se van a reír más de mí« le había confesado Julio a Verónica en una de las llamadas, lo que deja en claro que su meta estaba más firme y clara que nunca.

“Siempre hay que cumplir los sueños. Recomiendo estudiar siempre, te abre la cabeza. Estudiar es luz. Me ayudó a comprender muchas cosas de mi vida. Estoy muy agradecido de todos los mensajes que me llegaron y de toda la gente que me felicitó”, señaló el graduado, que se convirtió en un verdadero ejemplo para decenas de estudiantes.

Con información de Infobae