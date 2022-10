«Vos sos adictiva»: el tema que L-Gante le dedica a Wanda Nara

L-Gante lanzó una canción que le dedicó a Wanda Nara, con quien está teniendo un romance. La presentación fue en medio de un show que realizó el artista durante el fin de semana, pero aún se desconoce cuál es su título.

La nueva propuesta del referente de Cumbia 420 describe una relación apasionada de dos personas que están comprometidas o se separaron recientemente.

L-Gante, quien mantiene una disputa legal con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija Jamaica, admitió en varias oportunidades que esta producción estaba inspirada en la hermana de Zaira.

“No importa la hora porque me prefieres”; “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases de la canción.

Tanto L-Gante como Wanda habían deslizado que el artista popular tenía este proyecto por delante, pero no daban muchas precisiones.

En una de esas oportunidades, Nara respondió en las redes sociales que el regalo más lindo que le hicieron en el último tiempo fue “una canción, la más linda de todas las que tiene. Pero creo que nunca se animará a sacarla”. La respuesta del cantante fue: “Jajaja bien bandida la canción”.

El posible embarazo

Wanda Nara viene de desmentir los rumores sobre un posible embarazo con L-Gante, con quien se “están conociendo”, de acuerdo a lo que reveló el artista en las últimas horas.

“Por ahora no tendría otro bebé, más adelante no sé”, expresó Nara en un vivo de Instagram en el que más tarde se sumaría L-Gante.

Ante la insistente pregunta de los usuarios presentes, la empresaria lanzó: “¡No me lo pregunten más! ¡No estoy embarazada!”. Acto seguido, el joven artista se sumó: “¿Quién inventa esas noticias?”.

