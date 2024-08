Alberto Cormillot opinó sobre las pastillas que consumen Luciana Salazar y su hija Matilda

Una gran polémica se generó a raíz de la publicación de un video de Luciana Salazar en el que mostraba todos los suplementos que toma por día, y que también señalaba las pastillas que consume su hija Matilda, de 6 años.

La explicación que dio Luciana Salazar

Según explicó la modelo, debido a que ellas son pescetarianas y no consumen carne roja ni de ave, por lo que su médico les habría sugerido que complementaran su alimentación con vitaminas.

La dieta pescetariana se asemeja a la vegetariana, aunque esta incluye pescados y mariscos. No comen carnes rojas ni de ave y su alimentación se basa en verduras, frutas, granos enteros, legumbres, semillas y frutos secos.

La opinión de Alberto Cormillot

En diálogo con Telenoche, el doctor Alberto Cormillot habló de esta polémica y remarcó que «es acostumbrar a una niña al consumo de medicamentos”.

“Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es un alimento rico en esas vitamina, ¿no? Yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable”, remarcó Cormillot.

“En el tema de la alimentación, no lo digo solamente por Luciana, sino que en general hay como una ignorancia dichosa, porque la gente se maneja con creencias, mata evidencia, y entonces bueno… Hoy son esos suplementos, dentro de un tiempo serán otros, y la gente va variando de creencias”, agregó el doctor.

«Si un médico le dio (a Matilda) vitamina C porque no comía carne, es posiblemente alguien que no está muy bien orientado”, aseguró.

El creador de «Cuestión de Peso» sugirió que lo mejor es hacer “combinaciones apropiadas de legumbres, con semillas y con granos. Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos, bueno, que la hagan para ellos, pero que no la hagan para los chicos”.