Alberto Cormillot y su mujer discutieron al aire en Cuestión de Peso: ¿Qué pasó?

La vuelta de Cuestión de Peso a la pantalla de eltrece trajo a algunos de los integrantes clásicos del programa, pero también sumó nuevas incorporaciones. Entre los de la primera hora aparece el doctor Alberto Cormillot, mientras que entre los nuevos surgió la presencia de su mujer, la nutricionista Estefanía Pasquini, a quien conoció trabajando en su centro médico y con quien tuvo a su hijo más chico, Emilio Cormillot.

La pareja comparte el trabajo hace muchos años, pero en el programa del lunes de Cuestión de Peso se los pudo ver discutir al aire por primera vez.

¿Cuál fue el motivo por el que discutieron?

El episodio ocurrió cuando ambos evaluaban el caso de uno de los participantes del reality que pidió una «dieta especial». Entonces Cormillot explicó los motivos: “En la práctica lo hacen, a veces se les da, a veces no, pero en general no es algo que aparece de un momento para otro, es algo que se viene trabajando en la cabeza y en un momento dado hay una gota que colma el vaso. Posiblemente, hay algo que no hizo bien antes para llegar a un momento de desesperación”.

Estefanía después sumó que “cuando no aparecen, te hace ruido. Puede que vayan superbien o no. Es posible pedir una dieta o algo alternativo dentro del plan de alimentación, como ayuda, pero no es un salvataje de un día para otro. Está bueno que esté blanqueado, decir ‘estoy teniendo un fin de semana largo que me está costando bastante’. Entonces vamos hablándolo y viendo”.

El conductor del programa, Mario Massaccesi, quiso saber que pensaba Alberto Cormillot, ya que se había quedado con la palabra en la boca, pero el doctor optó por no decir demasiado para no contradecir a su mujer: “No, está bien, no voy a discutir con la patrona. Te iba a decir que cuando lleguemos hablamos”.

Alberto Cormillot había estado internado

Recordemos que a pocos días de estrenarse la nueva edición de Cuestión de Peso (El Trece), el especialista se vio obligado a dar un paso al costado. Desde hace una semana el experto en nutrición se mantiene apartado de sus obligaciones laborales, tras ser ingresado al nosocomio producto de una caída que le fracturó varias costillas.

En ese contexto, el célebre médico se sorprendió cuando su hijo menor Emilio fue a visitarlo y le entregó un tierno detalle. Con tan solo dos años, el nene se convirtió en uno de los motivos más importantes de su vida, y quien le despierta una amplia sonrisa.