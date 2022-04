Alex Caniggia lesionó a Pato Galván en El Hotel de los Famosos

Lo que venía siendo un momento de diversión en El Hotel de los Famosos, jugando a la pelota, pasó a ser de preocupación. Alex Caniggia lesionó a Pato Galván y se tuvo que retirar en ambulancia.

El momento llegó después que el programa invitara al Turco García, y los participantes se dividiern en dos equipos, el azul y el verde. Todo era risas hasta que en una jugada que Caniggia disputó con el Pato, terminó lesionándolo.

“Me agarra mucha bronca y no puedo controlar mi tristeza porque yo me conozco, conozco mi cuerpo, hace mucho tiempo que vengo con lesiones y sé que me va a costar mucho recuperarme de esto”, se lamentó Galván tras lo ocurrido.

“Luego de la jugada que lo lesionó a Patito me quedo un poco mal, porque lo veo ahí afuera de la cancha, tocándose, quejándose”, confesó Alex.

Y agregó: “Fue mi culpa, fui al choque fuerte y no fue mi intención para nada lesionarlo” me

El conductor tuvo que ser trasladado en ambulancia y se constató que había sufrido una distensión que no llegó a desgarro.