Alexis Mac Allister se casaría con Ailén Cova luego de separarse de Cami Mayan: indignación en redes

Luego de coronarse campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister se separó de su novia Camila Mayan y poco después confirmó su noviazgo con su amiga de toda la vida Ailén Cova.

En ese contexto, Alexis volvió a sorprender, ya que mientras espera su debut con el Liverpool en la Premier League, se habría comprometido con Ailén.

“Alexis Mac Allister se acaba de comprometer con Ailén Cova. Se viene el casamiento, están felices”, aseguraron en el programa Desayuno Americano, que emite por América.

El evento tendría lugar «después de la Copa América» anunciada para el año próximo para que el crack tenga la cabeza puesta en lo deportivo.

Las repercusiones del posible casamiento no tardaron en aparecer y Cami Mayan era tendencia en Twitter.

Ahora me destruyen las fotos de mac allister y cami mayan porque a él se le re nota en la cara que no la quiere 🙁 y me hace acordar a una pareja que conozco y me destruye que los hombres estiren las parejas hasta que forman un vínculo con otra para no sufrir el duelo pic.twitter.com/XTsoQMJfE4