“¿Alguno quiere mate?”, la frase de Ariel de Gran Hermano 2022 que se convirtió en meme

“¿Alguno quiere mate?”, dijo Ariel Ansaldo de Gran Hermano 2022 y la única respuesta que recibió fue el silencio en reiteradas ocasiones. Durante varios minutos volvió a sufrir, una vez más el rechazo del resto de los participantes del reality.

Una vez más, el parrillero que fue uno de los últimos participantes en ingresar a la casa, transita los días intentando pertenecer a alguno de los grupos que se formaron. Pero por el momento no lo está logrando, y las discusiones son cada vez más habituales, llegando a los gritos y reproches en el cara a cara

Mientras algunos de los chicos se encontraban en el patio practicando el fútbol-tenis, Ariel decidió preparar el agua ponerse a cebar cerca de ellos, mientras los observaba. Sin embargo, pese a su intención de ser servicial y convidar a quien quisiera, nadie le contestaba al momento en que los ofrecía, ya que seguían concentrados en su juego. Así las cosas, con Ariel tirado en el pasto y un “¿querés un mate?” constante, fueron pasando uno a uno los rechazos.

Además, al colocarse cerca de quien se entretenían no era de extrañar que en cualquier momento recibiera un pelotazo, o el choque con alguno de ellos.

Pero llegaría alguien para contestarte, y en un momento en que La Tora se acercó al patio, él como durante toda la tarde, le ofreció uno, a lo que ella aceptó. Su cara de satisfacción daba cuenta de lo que necesitaba que al menos uno de ellos lo considere. Ya para el final, hasta Maxi se acercó a tomar uno, y así, la ronda de Ariel no había terminado en solitario.

Tras la publicación de las imágenes, las redes sociales fueron el lugar donde los espectadores volcaron su parecer, y se encontraban comentarios tan disímiles como “me da mucha pena Ariel haciendo mate para ser aceptado”, o “Ariel no es ningún boludo, está jugando, si quería tomar mate con alguien se iba a invitarle al resto y no justo a los que estaban con la pelota”. “¿Cómo no le van a aceptar un mate a Ariel, y encima les dijo varias veces si querían, me dio una pena, pobrecito”.