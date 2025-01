Ángel de Brito reveló un misterio sobre la vida romántica de la China Suárez

La vida sentimental de Eugenia «la China» Suárez siempre dio de que hablar y en la actualidad no para de generar teorías y rumores. Debido a la constante exposición de la actriz y cantante muchos podrían creer que se sabe todo sobre sus relaciones, sin embargo, desde la cuenta de X de LAM revelaron un dato que dejó a todos en shock.

El dato sobre la China Suárez que desató mil teorías

Durante la noche de lunes, desde la cuenta oficial de LAM en X (Twitter) compartieron una publicación sobre la China Suárez que dejó a todos los chismosos con más preguntas que respuestas. En la publicación compartieron un escrito judicial, en el que también figura el empresario Rodolfo Lamboglia, con quien se la vinculó sentimentalmente, incluye un dato revelador: la China Suárez está divorciada.

La china esta divorciada.

Cuando se caso y con quien?

“¿Cuándo se casó y con quién? ¿Alguien tiene el dato?“, se preguntaron en la cuenta, desatando un serie de teorías. Si bien la China Suárez tuvo varias parejas importantes, hasta hace poco se creía que nunca había estado casada, nisiquiera con Benjamín Vicuña.

El oriundo de Chile incluso le había confesado a Mirtha Legrand que nunca pasó por el registro civil “¿Nunca te casaste? ¿Nunca formalizaste?”, preguntó la diva. “Nunca. No formalicé. Lo mío es la convivencia. Ese amor”, aseguró.

Sin embargo, parece ser que aunque nunca estuvieron casados legalmente, si pasaron por la iglesia. Así lo hizo saber la madre del actor, quien en una entrevista con su hijo terminó metiendo la pata.

“¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: ‘Padre, por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?’… Y aprovechamos de casar a… Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja… Pero fue precioso, ¿se acuerda?”, le preguntó ella a su hijo. “No, no fue un rito. ¡No mamá, no!”, cerró él, mitad en broma, mitad en serio.

Por el momento, con quien la China Suárez se casó legalmente sigue siendo un misterio.