Quién era Rubén Patagonia, la voz que hizo de la identidad patagónica una forma de vida

La música patagónica perdió hoy a una de sus voces más representativas. Rubén Patagonia murió este jueves, a sus 69 años. El artista dejó un legado vinculado a los pueblos originarios y una trayectoria que atravesó el folclore, el rock y el cine. Nacido en Comodoro Rivadavia, su figura se convirtió en la de un referente cultural.

Una voz nacida en la Patagonia que cruzó escenarios y generaciones

Rubén Patagonia era descendiente de tehuelches y aportó desde 1971 espacios artísticos a sus raíces. Esa búsqueda marcó su obra y definió una trayectoria que combinó música y militancia cultural.

El artista unió elementos de los pueblos originarios patagónicos con instrumentos de la tecnología actual y esa fusión se convirtió en una de sus principales marcas.

Rubén Patagonia en escena. Foto: gentileza.

En 1979 editó su álbum debut Más Acá del Colorado, de acuerdo a lo publicado en el sitio CMTV. Luego llegaron Miremos Al Sur, Ay, Patagonia y otros trabajos que consolidaron un camino propio dentro del folclore patagónico y la música popular argentina.

Discos, cine y encuentros que marcaron el recorrido de Rubén Patagonia

La carrera de Rubén Patagonia también se expandió al cine. En 1986 fue convocado por Carlos Sorín para actuar en La película del Rey, junto a Ulises Dumont, Ana María Giunta y Julio Chávez.

Un año después participó en La eterna sonrisa, producida en Estados Unidos, y más tarde integró el elenco de De los Apeninos a los Andes, rodada en Italia, y El navegante y los cóndores, filmada en Francia. En paralelo, continuó editando discos y presentándose en escenarios de todo el país.

En 1998 lanzó Cutral-Có, con producción de Ricardo Iorio. Ya en el año 2000 participó de la película El Camino y, al año siguiente, León Gieco produjo su álbum Volver a Ser Uno, reforzando un vínculo artístico que se repitió en distintos proyectos.

Rubén Patagonia compartió escenario y grabaciones con León Gieco, Divididos, Almafuerte, Lito Vitale, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia, Marcelo Berbel, Milton Aguilar, Hugo Giménez Aguero y Epuyén González. Su música, atravesada por estilos tehuelches como el kaani y mapuches como el loncomeo, quedó asociada a una defensa activa de los pueblos originarios y la identidad patagónica.