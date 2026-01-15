Se sorteó el cuadro principal del Australian Open, con la participación de 9 argentinos

Este domingo inicia el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. El certamen se llevará adelante en Melbourne, se extenderá hasta el 1° de febrero y contará con la participación de 9 tenistas argentinos. Durante la madrugada, se conoció contra quien debutará cada representante albiceleste y cuál será el camino de los aspirantes al título.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional (20°), debutará ante el chino Zhizhen Zhang (362°). Su primer escollo difícil sería en 3° ronda, cuando podría enfrentarse al ruso Andrey Rublev (13°).

Sebastián Báez (39°) vive un presente de ensueño. Hasta ahora, lleva cinco victorias consecutivas en 2026 y no conoce la derrota. Iniciará su camino en Australia frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°). De avanzar, se las verá contra el italiano Luciano Darderi (24°) o el chileno Cristián Garín (80°).

Cerúndolo y Báez, las principales esperanzas del tenis argentino.

Camilo Ugo Carabelli (47°) disputará por segunda vez el primer «Grande» de la temporada. «El Brujo» jugará contra el húngaro Marton Fucsovics (55°) y si avanza podría medirse contra Alexander Bublik (10°)

Además, Tomás Etcheverry (61°) se medirá contra el serbio Miomir Kecmanovic (59°). A su vez, Francisco Comesaña (68°) jugará contra el estadounidense Patrick Kypson (116°), que fue invitado al torneo. Mariano Navone (74°) comenzará su participación contra el serbio Hamad Medjedovic (96°).

Por otro lado, Juan Manuel Cerúndolo (83°), el mayor de los hermanos, enfrentará al local Jordan Thompson (111°), que recibió una wild card por parte de la organización. Por último, el platense Thiago Tirante (102°) debutará contra otro australiano: Aleksandar Vukic (87°).

Solana Sierra (64°) será la única representante argentina en el cuadro femenino. La marplatense tendrá su primera experiencia en el Abierto de Australia. La tenista de 21 años enfrentará a la japonesa Moyuka Uchijima (87°).

Solana Sierra, la única mujer argentina que disputará el Australian Open.

El camino de las principales figuras

El Australian Open contará con la participación de las principales figuras del tenis mundial. Jannik Sinner (2°) buscará el tricampeonato en Melbourne. El italiano comenzará su defensa al título frente al francés Hugo Gaston (94°). Además, se podría cruzar en semifinales contra Novak Djokovic, 10 veces campeón del torneo.

Carlos Alcaraz buscará ganar el último Grand Slam que le falta. El número 1 del mundo tiene como mejor resultado los cuartos de final en Australia. El español al local iniciará su camino frente al local Adam Walton (79°) y en unas hipotéticas semis se verá las caras contra Alexander Zverev (3°). Solo se podrá cruzar con Sinner y Djokovic en la gran final.

Por su parte, Djokovic (4°) tratará de lograr la heroica: obtener su 11° trofeo en tierras australianas y su 25° Grand Slam, ante los dos grandes candidatos. Debutará en Melbourne ante el español Pedro Martínez (71°)