Se sorteó el cuadro principal del Australian Open, con la participación de 9 argentinos
Ya se conoce contra quién debutará cada representante argentino. Mirá acá los principales cruces y el camino de los favoritos al título.
Este domingo inicia el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. El certamen se llevará adelante en Melbourne, se extenderá hasta el 1° de febrero y contará con la participación de 9 tenistas argentinos. Durante la madrugada, se conoció contra quien debutará cada representante albiceleste y cuál será el camino de los aspirantes al título.
Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional (20°), debutará ante el chino Zhizhen Zhang (362°). Su primer escollo difícil sería en 3° ronda, cuando podría enfrentarse al ruso Andrey Rublev (13°).
Sebastián Báez (39°) vive un presente de ensueño. Hasta ahora, lleva cinco victorias consecutivas en 2026 y no conoce la derrota. Iniciará su camino en Australia frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°). De avanzar, se las verá contra el italiano Luciano Darderi (24°) o el chileno Cristián Garín (80°).
Camilo Ugo Carabelli (47°) disputará por segunda vez el primer «Grande» de la temporada. «El Brujo» jugará contra el húngaro Marton Fucsovics (55°) y si avanza podría medirse contra Alexander Bublik (10°)
Además, Tomás Etcheverry (61°) se medirá contra el serbio Miomir Kecmanovic (59°). A su vez, Francisco Comesaña (68°) jugará contra el estadounidense Patrick Kypson (116°), que fue invitado al torneo. Mariano Navone (74°) comenzará su participación contra el serbio Hamad Medjedovic (96°).
Por otro lado, Juan Manuel Cerúndolo (83°), el mayor de los hermanos, enfrentará al local Jordan Thompson (111°), que recibió una wild card por parte de la organización. Por último, el platense Thiago Tirante (102°) debutará contra otro australiano: Aleksandar Vukic (87°).
Solana Sierra (64°) será la única representante argentina en el cuadro femenino. La marplatense tendrá su primera experiencia en el Abierto de Australia. La tenista de 21 años enfrentará a la japonesa Moyuka Uchijima (87°).
El camino de las principales figuras
El Australian Open contará con la participación de las principales figuras del tenis mundial. Jannik Sinner (2°) buscará el tricampeonato en Melbourne. El italiano comenzará su defensa al título frente al francés Hugo Gaston (94°). Además, se podría cruzar en semifinales contra Novak Djokovic, 10 veces campeón del torneo.
Carlos Alcaraz buscará ganar el último Grand Slam que le falta. El número 1 del mundo tiene como mejor resultado los cuartos de final en Australia. El español al local iniciará su camino frente al local Adam Walton (79°) y en unas hipotéticas semis se verá las caras contra Alexander Zverev (3°). Solo se podrá cruzar con Sinner y Djokovic en la gran final.
Por su parte, Djokovic (4°) tratará de lograr la heroica: obtener su 11° trofeo en tierras australianas y su 25° Grand Slam, ante los dos grandes candidatos. Debutará en Melbourne ante el español Pedro Martínez (71°)
