«La China está angustiada»: su abogado dio detalles sobre el momento que vive la actriz

El abogado de Eugenia «La China» Suárez habló con Carmen Barbieri en el programa Mañanísma para contar cómo continúa la causa que iniciaron contra Wanda Nara y Yanina Latorre, pero además contó que su representada no la estaría pasando tan bien con su relación con Mauro Icardi porque le preocupan sus hijos.

Yanina Latorre no podrá nombrar a los hijos de La China

«Está angustiada en lo que tiene que ver con sus hijos. Cuando los involucran, le duele mucho», aseguró Agustín Rodríguez, que también remarcó que la actriz resultó muy perjudicada durante el fin de semana cuando publicaron su número de teléfono: «La señora Yanina Latorre publicó su teléfono, contra esta persona tenemos un juicio desde 2022».

«Nos acaba de salir una cautelar para que se abstenga de seguir nombrando a los hijos de Eugenia. Yanina Latorre no los va a poder nombrar», reveló el abogado.

Rodríguez aseguró que los niños de la actriz no están tristes como se dijo: «Es una casa lo suficientemente grande para que cada uno tenga su cuarto. No lloran los chicos, es parte de una historia fabulesca. Me imagino que les debe preocupar (a los padres de los menores), pero la relación está intacta».

Sobre la amenaza telefónica de La China a Wanda dijo que «eso es mentira», pero habrá una «mediación por daños y perjuicios contra Wanda. Una audiencia en febrero y yo creo que no se va a acordar nada y vamos a tener que seguir con la demanda, lo que más me molesta es que cuestionen en ella situaciones que en la otra parte no la cuestionen, como por ejemplo la foto de La China con sus hijas y la foto de Wanda con la hija de L-Gante».

En las últimas horas, La China Suárez publicó una foto abrazada a Mauro Icardi con el emoji de un corazón herido.

La respuesta de Yanina Latorre ante la denuncia de la China Suárez

Respondiendo a estas denuncias, Yanina Latorre utilizó sus stories de Instagram para defenderse, alegando: «Cada vez que me quieren callar les sale mal. Me quieren callar porque digo la verdad, nunca miento, la gente me cree».

Continuó explicando que la China Suárez le había impuesto una multa a Wanda Nara, pero que en el escrito legal también la mencionaba a ella sin reclamarle nada. Según Latorre, el juez dictaminó que la multa no correspondía.