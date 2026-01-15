Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera: esta es la lista de requisitos para cuidar a las gemelas

La crianza de las gemelas Laia y Aimé demanda cada vez más atención, por lo que Thiago Medina y Daniela Celis decidieron ampliar la ayuda en el hogar. Los ex participantes de Gran Hermano lanzaron una búsqueda laboral a través de sus redes sociales para contratar una niñera, detallando una serie de requisitos específicos que no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores.

¿Cuáles son las condiciones que exige la pareja?

En el aviso publicado, Thiago y Daniela enumeraron las características excluyentes que debe tener la candidata ideal para el puesto:

Zona de residencia: buscan a alguien que viva en General Rodríguez, Francisco Álvarez o Moreno.

buscan a alguien que viva en General Rodríguez, Francisco Álvarez o Moreno. Experiencia : es fundamental contar con antecedentes comprobables en el cuidado de niños de 2 años y presentar currículum vitae con recomendaciones.

: es fundamental contar con antecedentes comprobables en el cuidado de niños de 2 años y presentar currículum vitae con recomendaciones. Perfil : solicitan una persona que sea «creativa, didáctica y atenta», con «muchas ganas de jugar».

: solicitan una persona que sea «creativa, didáctica y atenta», con «muchas ganas de jugar». Hábitos: aclararon expresamente que la postulante «NO fume».

Las reglas de convivencia y uso de tecnología

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la restricción respecto al uso de dispositivos móviles: «No use el celular adelante de las nenas», especificaron los padres. Además, establecieron pautas sobre el tiempo de descanso de las pequeñas: «Cuando duermen la siesta, la hora corre, pedimos que mantengan el orden en la habitación de ellas».