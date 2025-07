Ángela Torres contó que la China Suárez la bloqueó por Rusherking: “Reina, desbloqueame”

Antes de su apasionada relación con Mauro Icardi, la China Suárez mantuvo una relación con Rusherking, un vínculo que creía que duraría «hasta que envejecieran». Cuando el músico y ella se separaron, la actriz tuvo una reacción inesperada ante Ángela Torres, su nueva pareja, alguien a quien conocía, pero con quien no era muy amiga.

El insólito pedido de Ángela Torres a la China Suárez: «Estoy para que me desbloquee»

Ángela Torres, ahora ex pareja de Rusherking, confesó en el stream de Martín Cirio que la China la bloqueó de sus redes sociales y pidió públicamente que la desbloqueara.

“Me bloqueó la China. Me pone muy pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando y me tiene bloqueada, es terrible”, le contó a Cirio, expresando su deseo de estar al tanto con “la novela turca” y el Wangagate.

“Yo te juro, estoy para que me desbloquee», siguió y pidió mirando a la cámara: “Reina, dejame verte el contenido, ¿por qué me dejas afuera?”. Pero confesó ya “estar perdida en la novela”.

Ante la consulta de sí había “mala onda” entre ellas, Torres descartó una mala relación: “Es que te juro que yo no tengo ningún problema con ella”.

“¿Pero te bloqueo porque te pusiste de novia con Rusher o paso algo?”, indago el streamer.

“Me bloqueo cuando me puse de novia. Me mando un mensajito y me bloqueó”, reveló.