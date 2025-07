Ángela Torres lanzó su primer álbum solista: “No me olvides” con una mirada cruda a su historia personal

La cantante y actriz Ángela Torres presentó "No me olvides", su esperado álbum debut como solista, una obra introspectiva, sin colaboraciones, compuesta por once canciones que exploran temas como relaciones tóxicas, dolor emocional y el impacto de la exposición mediática. Con una mirada honesta y directa, el disco refleja su faceta más auténtica y vulnerable.