Anna Wintour y Meryl Streep, juntas en una tapa histórica de Vogue: el crossover que revolucionó la moda y el cine

En un cruce inesperado pero perfecto, Anna Wintour y Meryl Streep se convirtieron en las protagonistas de una de las portadas más comentadas del año de la revista Vogue. La editora posó junto a la actriz que dio vida a Miranda Priestly, el personaje inspirado en su figura, en una producción que ya es considerada histórica.

Una portada que mezcla realidad y ficción

La tapa corresponde a la edición de mayo y se enmarca dentro de la promoción de la esperada secuela de El diablo viste a la moda. El guiño no es menor: por primera vez, la figura real y su versión ficcionada comparten escena en una producción oficial.

La imagen no solo juega con el imaginario de la película, sino que también refuerza el peso cultural que tuvo el film original en la industria de la moda.

La idea detrás de la tapa de Vogue

La iniciativa surgió desde la redacción de Vogue. Según explicó Chloe Malle, actual editora de la edición estadounidense y sucesora de Wintour, la propuesta nació tras el anuncio de la secuela por parte de Disney.

“Cuando el equipo de Vogue se enteró de la próxima secuela de The Devil Wears Prada, sentimos que no podíamos dejar que Disney se quedará con toda la diversión”, escribió en su carta de editora.

Un lanzamiento estratégico antes de la Met Gala

El movimiento también tiene una fuerte lógica de marketing. La película llegará a los cines el fin de semana previo a la Met Gala, uno de los eventos más importantes del calendario fashionista.

En ese contexto, desde la revista se preguntaron: “¿Debería ser Meryl? ¿O qué pasaría si invitáramos a ambas ‘Mirandas’: Anna y Meryl?”. El resultado fue una portada que rápidamente se volvió viral.

Un video con humor ácido que completa el fenómeno

La colaboración no se limitó a la foto. Wintour y Streep también protagonizaron un video promocional con guiños a la película: se cruzan en la puerta de un ascensor, se observan de arriba abajo y se preguntan de dónde se conocen.

Con ironía y elegancia, ambas terminan elogiando sus looks mientras suena Dancing Queen de ABBA de fondo, cerrando una escena que mezcla nostalgia, humor y moda en partes iguales.

Un ícono cultural que sigue vigente

A casi dos décadas del estreno original, El diablo viste a la moda vuelve a instalarse en el centro de la conversación. Y esta portada no solo funciona como promoción, sino también como una confirmación: el universo de Miranda Priestly sigue más vigente que nunca.