Bailando 2023: el tenso cruce de Cami Homs con una bailarina

En el Bailando 2023, Marcelo Tinelli propuso una vez más que los participantes decidan quién les gustaría que quede entre los nominados. Sin embargo, decirse los motivos cara a cara provoca que surjan algunos chispazos.

“El voto claramente va para Cami Homs porque la verdad es que no me gustan las formas, no me gusta que mienta y tampoco me gusta que me diga ‘la bailarina de…’. En todo caso ella es la ex de… y nadie le dice nada, así que…”, comentó Martu Morales, la pareja de baile de Stefano «Yeyo» de Gregorio.

Cómo fue la respuesta de Camila Homs a Martu Morales en el Bailando 2023

“La aniquiló, la limpió”, opinó Tinelli, pero Cami Homs no se quedó callada. “Martu a diferencia, yo me lo banco cuando me dicen, vos me parece que no te lo bancaste. Si Yeyo en este caso para mí es el protagonista, bancátela y asumilo”, le contestó.

En tanto, Martina Morales siguió la discusión y le pidió que al menos se aprendiera su nombre: “No me parece correcto. Acá estamos todos juntos, estaría bueno que te aprendas mi nombre por lo menos”.

Camila Homs insistió: “Que te lo diga él entonces. Detrás de cámara nos cruzamos y me dijo ‘te voté porque me lo dijo mi bailarina, decidió ella’”.

Luego, Yeyo intentó desmentirla, pero terminó poniendo paños fríos a la discusión: “De igual forma es un juego, y a Cami la estamos viendo crecer mucho en el baile y por una cuestión de competencia está bien”.