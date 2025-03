Barby Silenzi desmintió su separación de El Polaco: «¿Infiel? No me acuerdo»

Según trascendió en las últimas horas, la bailarina Barby Silenzi y el cantante El Polaco habrían concluído su relación con un vínculo que ronda los diez años, no es el primer distanciamiento de la pareja y, si bien se habló de infidelidad anteriormente, la artista negó rotundamente el conflicto.

La palabra de Barby Silenzi

Al ser consultada por su separación, Barby respondió con gran impronta: “¿Qué separación, vos estás separado?”, le consultó al notero, negó rotundamente el quiebre en la pareja y ante la pregunta directa de si estaba separada añadió “¿Cuándo -me separé-, que no me enteré?”.

Ante la teoría que indicaba que el músico le había sido infiel, la bailarina se mostró sorprendida por demás y se preguntó: “¿Infiel? ah, no me acuerdo”. Además, se mostró feliz y sostuvo que está de novia “con El Pola” y negó cualquier tipo de crisis en la relación.

“Quizás, como no subimos (…) Nosotros tomamos la decisión de no subir tantas fotos juntos, porque la gente es tan mala, y nos tira tanta mala onda, preferimos ir tranqui. Los fans y demás empiezan a ver que no compartimos imágenes y habrán enviado mensajes”, explicó la bailarina.

“Estamos conviviendo”, afirmó Silenzi y se mostró esperanzada ante alguna posibilidad de compromiso: “La estoy remando en dulce de leche, pero ya va a llegar”.