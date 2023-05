Benjamín Vicuña y el duro relato de la muerte de Blanca: «Me tocó vestir a mi hija para su funeral»

Benjamín Vicuña se convirtió en noticia durante las últimas horas por la publicación de «Blanca, la niña que quería volar», el libro en el que habla sobre la muerte de su hija junto a Carolina «Pampita» Ardohain y el duelo que significó atravesar ese proceso. Un proceso que ambos decidieron mantener en la intimidad, desde un principio.

La publicación, que está ordenada en diez capítulos, suma el prólogo del psicólogo Gabriel Rolón, reconocido por su trabajo sobre el duelo en pérdidas familiares, además de contar con algunas páginas escritas por la modelo, quien siempre evitó hablar del tema de manera pública.

En las páginas, Vicuña abrió la puerta a observar, respetuosamente, cómo fue todo el proceso de muerte y despedida de Blanca Vicuña Ardohain, con un relato crudo que tiene por objetivo ayudar a quienes pasen por procesos similares y honrar a la niña de seis años.

«Visité mi propia muerte»

En «Socios del Espectáculo», por El Trece, repasaron algunos de los fragmentos más importantes del libro «Blanca, la niña que quería volar». Allí se conocieron algunas intimidades familiares sobre la despedida a la nena, que hasta el momento se desconocían.

«El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro, el fin claro de una era, de una vida (…). Cuando hubo que dejar a Blanca yo no me quería ir, quería quedarme ahí. Hasta que Bautista me dijo ‘vámonos, ella ya no está acá’. Y señalándome el corazón agregó ‘está ahí dentro’» indica el escrito.

La parte más difícil de la publicaión está atravesada por la despedida previa al entierro. «Me tocó vestir a mi hija para su funeral. Fue una amiga de Carolina la me llamó y me dijo ‘necesito que vengas a vestir a Blanca’. Mi primera reacción fue negarme» contó Vicuña.

«Finalmente lo hice. En ese momento, me di cuenta de que Blanca no estaba ahí. La muerte es tan horrorosa que verla te ayuda a entender de una cachetada que esa persona ya no está ahí» agregó el artista, quien finalmente detalla el agradecimiento a la persona que lo llamó por permitirle entender eso.

El conmovedor texto de Pampita sobre la muerte de Blanca

Sobre el final del libro «Blanca, la niña que quería volar» de Benjamín Vicuña, aparece un escrito muy especial. «Comparto unos textos íntimos y entrañables que escribió Carolina pocos meses después de la partida de nuestra niña y que generosamente me cedió», explicó el autor.

El título es «Blanca» y comienza así: «No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego».

«Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario», continúa la modelo.

Por último la conductora relata: «Las fotos de ella me matan pero también me encantan. Las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo… Estaba tan grande y hermosa. El último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo. ¡Se lo dije tanto en el viaje a México! Y también en la clínica los primeros días».