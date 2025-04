Brenda Asnicar se refirió a las críticas por su aspecto físico: «Estoy harta»

Cansada de las críticas, Brenda Asnicar realizó un fuerte descargo luego de que la prensa sugiriera que ella padecía de un trastorno alimenticio. La actriz respondió a una nota en particular con un imponente texto a través de sus historias de Instagram.

Brenda Asnicar rompió el silencio tras rumores de TCA y apuntó contra los medios

“Brenda Asnicar volvió a la Argentina: ¿está enferma de anorexia?”, indicaba el título de la nota donde hacen mención a su “extrema delgadez”, a pesar de que ella haya negado padecer de algun TCA.

«¿A ustedes les parece? Estoy harta. Desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abuso por parte de algunos medios. Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi ex novio. ¿Y saben qué? Son patéticos. Soy una mujer y trabajo desde los 11 años y todo lo que tengo me lo compré yo«, cerró la cantante enojada por los rumores a los cuales se enfrenta desde corta edad.

En otro descargo que posteó en sus historias de Instagram, la cantante se solidarizó con quienes padecen algún trastorno: “Quiero brindarles mi apoyo a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad. Es muy duro. Cuando decidí ser actriz, no sabía que iba a ser víctima de estas injusticias. Nunca me enganché ni nunca hice quilombo porque no soy una persona conflictiva”.