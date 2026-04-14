Britney Spears se internó voluntariamente en rehabilitación por abuso de drogas y alcohol

La cantante estadounidense Britney Spears ingresó por voluntad propia en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias. Esta decisión busca fortalecer su posición legal frente a su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol el pasado 4 de marzo.

La información de que la artista se internó “hace unos días” en un centro de salud de Estados Unidos se difundió a través del medio TMZ.

Britney Spears se internó en rehabilitación tras su arresto y busca fortalecer su situación legal

El equipo de Spears, respaldado por su círculo íntimo, la habría presionado para que ingrese a rehabilitación, lo que finalmente concluyó con su ingreso voluntario: “Se da cuenta de que tocó fondo”, declaró una fuente a TMZ.

Esta decisión no es únicamente por el bien de su salud, sino que sirve para fortalecer su posición frente al tribunal de California tras su reciente arresto por conducir alcoholizada. “Sabe que, estratégicamente, esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio”, confesó un allegado al caso.

Aunque no trascendió la duración del programa, las fuentes indican que Britney tiene planeado quedarse por más de 30 días. Esta medida sería para una “recuperación más significativa” y para evitar presentarse en la corte el próximo 4 de mayo, como tenía previsto.

No es la primera vez que la artista se ingresa en un centro de rehabilitación; más bien, esta última internación forma parte de su larga lucha contra las adicciones a lo largo de los años.