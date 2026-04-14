Bariloche y Río Negro salen a conquistar al turismo brasileño, en la mayor feria de San Pablo

Bariloche con el Emprotur y la ATUR de Río Negro participan de la WTM Latin America 2026 en Brasil. Archivo

Bariloche y Río Negro -a través de la Agencia de Turismo (ATUR)- llegaron a San Pablo, Brasil, para tentar a los brasileños con todo el abanico de experiencias, paseos, esquí y parques de nieve que ofrece la cordillera en temporada invernal, en la mayor feria de turismo del país vecino.

La World Travel Market (WTM) Latin America 2026 comenzó oficialmente hoy y se esperan tres días para poner en vidriera lo mejor de la propuesta invernal de la región, a la conquista de los miles de potenciales turistas de Brasil para repetir las marcas históricas de los 30.000 brasileños en invierno y superar la afluencia de visitantes cada año.

El evento es una de las ferias de viajes y turismo más influyentes de la región para networking y nuevos productos en la que participan 49 países, más de 800 marcas expositoras y por la que pasan 32.000 profesionales del turismo, según datos de la edición 2025.

Bariloche el destino estrella con su producto nieve

Bariloche es el destino estrella del invierno para Río Negro y también para Argentina, por eso la comitiva local que llegó a San pablo es importante, encabezada por el intendente Walter Cortés (que arribaría hoy); el secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Eric Guzmán; empresarios del sector hotelero, agencias de viajes y de distintos rubros turísticos.

En este evento, el intendente podría anuncia el precio del pase de esquí para la temporada en el cerro Catedral, con el objetivo de anticiparse a otros destinos y ser una propuesta previsible para los brasileños al momento de tomar la decisión de viajar a conocer la nieve en la cordillera argentina.

Previa a la feria, el Emprotur ya comenzó con tareas de promoción en Brasil y el presidente Eric Guzmán encabezó una presentación de Bariloche como destino de turismo de reuniones, con la participación de 15 proveedores locales y referentes del empresariado, además del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, que acompañó la propuesta.

La actividad se realizó en la sede del Banco de la Nación Argentina en San Pablo, en una iniciativa impulsada por el ente junto al Bariloche Bureau, entidad que trabaja en la promoción de la ciudad dentro del segmento de turismo de reuniones.

Belén Marcaccini, del Bureau, fue la encargada de la exposición y se puso en valor la amplia oferta que tiene la ciudad para recibir eventos, congresos e incentivos, destacando que este segmento resulta estratégico para fortalecer la actividad turística en temporada baja, especialmente en meses como abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

ATUR posiciona la marca Río Negro

La ATUR también llegó a la feria de Brasil para posicionar la marca Río Negro entre los brasileños y con la prioridad puesta en los destinos de nieve de la cordillera, como Bariloche y El Bolsón.

El director ejecutivo, Diego Piquín, encabeza la delegación provincial y tiene una agenda de reuniones con operadores turísticos como CVC, Diversa, Gol, AR, Azul Viagem y Azul líneas aéreas, entre otras.

“Se buscarán acuerdos con líneas aéreas y operadores que favorezcan la conectividad y el flujo de visitantes brasileños hacia la provincia”, señalaron desde la ATUR que paralelamente tiene el mes de mayor actividad internacional con acciones de promoción también en Chile y Uruguay.

La Provincia también organizará junto al Ente Patagonia Turismo un cocktel destinado a prensa brasileña, operadores y empresas aéreas.

“Salir a promocionar Río Negro se traduce directamente en la posibilidad de generar más trabajo. Llegar con la marca propia a los mayores mercados emisores para la provincia nos posiciona como producto multioferta”, dijo Piquín quien lleva la campaña “La Patagonia en un solo lugar”, que remite a la variedda de paisajes y propuestas que reúne Río Negro.