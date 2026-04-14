Corte de agua en Neuquén: una fisura dejó a ocho barrios sin servicio y hay calles anegadas
El EPAS confirmó una rotura en una cañería sobre avenida Mosconi que obligó a frenar el bombeo. Ocho barrios tienen problemas de suministro y piden restringir el uso del agua mientras avanzan las reparaciones.
Neuquén registra un corte de agua en ocho barrios por la fisura de una cañería de distribución en avenida Mosconi, a la altura de J.J. Lastra y Avenida Olascoaga. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) paralizó el sistema de bombeo Leguizamón para avanzar con las tareas.
El inconveniente registrado durante la mañana de este martes afectó al suministro y generó anegamientos en algunas calles. El EPAS explicó que el personal operativo trabaja en el lugar.
Corte de agua en Neuquén: cómo impacta la rotura en los barrios afectados
Para poder intervenir, el EPAS indicó que fue necesario detener el sistema de bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay. También se manipularon válvulas para dejar sin agua el tramo dañado y permitir la reparación de la cañería.
El corte afecta a los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay. Vecinos reportaron baja presión o directamente falta de suministro desde las primeras horas.
En paralelo, en sectores cercanos a Olascoaga y Carro se registraron calles con acumulación de agua. Las imágenes muestran calzadas anegadas, lo que complicó la circulación en esa zona de la ciudad.
EPAS pide restringir consumo de agua mientras avanzan las reparaciones
Desde el organismo solicitaron a los vecinos reducir el uso y priorizarlo para consumo e higiene. “Se solicita a los vecinos del sector extremar los cuidados del agua, priorizándola solo para higiene y consumo”, indicaron.
El EPAS habilitó la línea 0800-2224827 para consultas durante las 24 horas. No se informó un horario preciso de normalización del servicio mientras continúan las tareas en la cañería afectada.
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