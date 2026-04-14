Corte de agua en Neuquén: una fisura dejó a ocho barrios sin servicio y hay calles anegadas

Personal del EPAS trabaja a un costado de la avenida Mosconi para reparar la cañería dañada.

Neuquén registra un corte de agua en ocho barrios por la fisura de una cañería de distribución en avenida Mosconi, a la altura de J.J. Lastra y Avenida Olascoaga. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) paralizó el sistema de bombeo Leguizamón para avanzar con las tareas.

El inconveniente registrado durante la mañana de este martes afectó al suministro y generó anegamientos en algunas calles. El EPAS explicó que el personal operativo trabaja en el lugar.

Corte de agua en Neuquén: cómo impacta la rotura en los barrios afectados

Para poder intervenir, el EPAS indicó que fue necesario detener el sistema de bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay. También se manipularon válvulas para dejar sin agua el tramo dañado y permitir la reparación de la cañería.

El corte afecta a los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay. Vecinos reportaron baja presión o directamente falta de suministro desde las primeras horas.

Fisura en una cañería complicó el suministro y generó anegamientos en Neuquén. Fotos: redes.

En paralelo, en sectores cercanos a Olascoaga y Carro se registraron calles con acumulación de agua. Las imágenes muestran calzadas anegadas, lo que complicó la circulación en esa zona de la ciudad.

EPAS pide restringir consumo de agua mientras avanzan las reparaciones

Desde el organismo solicitaron a los vecinos reducir el uso y priorizarlo para consumo e higiene. “Se solicita a los vecinos del sector extremar los cuidados del agua, priorizándola solo para higiene y consumo”, indicaron.

Calles anegadas tras la fisura en la red de agua. Fotos: redes.

El EPAS habilitó la línea 0800-2224827 para consultas durante las 24 horas. No se informó un horario preciso de normalización del servicio mientras continúan las tareas en la cañería afectada.